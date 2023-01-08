حزن وتعاطف على المنصات مع المطرب جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع (فيديو)

خيمت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي العربية بعد إعلان وفاة وديع نجل المطرب جورج وسوف.

وتناقلت وسائل إعلام محلية خبر الوفاة، مساء الجمعة، بمستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوفي نجل وسوف بعد تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات عملية جراحية، كان قد أجراها قبل أيام.

وتحدثت صحيفة (النهار) اللبنانية عن محاولة المستشفى البحث عن فصيلة دم وديع وسوف بعد تعرضه لنزيف، وأنه “رغم توفير الدم لم ينجح الأطباء في وقف النزيف”.

وديع هو الابن الأكبر للمطرب السوري جورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في باريس بعد رفض عائلتها تزويجه لها.

وتصدّر وسم (وديع جورج وسوف) منصات التواصل الاجتماعي، وبادر فنانون وإعلاميون إلى نعي الفقيد معربين عن حزنهم ومواساتهم للمطرب.

وكتب الممثل المصري أحمد حلمي “خالص عزائي للفنان الكبير جورج وسوف في وفاة نجله وديع.. ربنا يصبرك ويزيح عنك وعن الأسرة هذا الحزن وهذا الألم ويقويك ويقوي قلبك.. وربنا يرحم وديع ويسكنه فسيح جناته”.

خالص عزائي للفنان الكبير جورج وسوف في وفاه نجله وديع .. ربنا يصبرك ويزيح عنك وعن الاسره هذا الحزن وهذا الألم ويقويك ويقوي قلبك .. وربنا يرحم وديع ويسكنه فسيح جناته — Ahmed Helmy (@ahelmy) January 7, 2023

وغرد المغني التونسي صابر الرباعي “خبر مفجع وفاة وديع وسوف نجل النجم الكبير جورج وسوف، وأدعو الله الصبر والسلوان لأسرة الفقيد ومحبيه”.

خبر مفجع وفاة وديع وسوف نجل النجم الكبير جورج وسوف وادعوا الله الصبر والسلوان لأسرة الفقيد ومحبيه .. #صابر_الرباعي pic.twitter.com/Q5fUXKR7np — صابر الرباعي (@rebaisaber) January 6, 2023

وكتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم “الدنيا وجع، وهذا الوجع بالذات، جمر ناره لا تنطفئ، خصوصا عند الأهل.. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وأمّ وديع”.

الدّني وجع.

وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي،

خصوصي عند الأهل.

الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع 🙏🏼#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/wD8iMNeI8Q — Najwa Karam (@najwakaram) January 6, 2023

وقالت الصحفية اللبنانية ليال حداد “أنا بحب جورج وسوف، بحبه كتير، فناني المفضل من دون أي منازع أو منافس، وحاسة خبر وفاة وديع ابن “أبو وديع” خبر شخصي كتير.. الله يخفف عن أبو وديع وأم وديع”.

أنا بحب جورج وسوف، بحبه كتير، فناني المفضل من دون أي منازع أو منافسة. وحاسة خبر وفاة وديع ابن "أبو وديع" خبر شخصي كتير، وبيزعل كتير. الله يخفف عن أبو وديع وإم وديع. — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) January 7, 2023

وكتبت الصحفية سناء خوري “مع ربط الفنان جورج وسوف لمسيرته بلقب أبو وديع، الاسم الحبيب إلى قلبه وقلب جمهوره، كتار الناس لي حاسين اليوم إنهم فقدوا برحيل وديع المفجع، رابط مهم وأساسي شكّل علاقتهم مع شخصية الوسوف على مر السنين. كانت الناس تحب تقول أبو وديع تحبّبًا، هلأ رح تصير تنقال مع حرقة. الله يلهمه الصبر”.