جبال مكة المكرمة تكتسي اللون الأخضر البديع بعد أمطار شهدتها المنطقة مؤخرا (شاهد)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع صور ولقطات تُظهر مناطق مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر الخلاب بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرًا.

وبث الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة الموثق مقاطع مصورة تُظهر جبال مكة وهي تكتسي الخَضار، كما نشر حساب أمانة العاصمة المقدسة على تويتر صورًا تُظهر المشهد البديع في حُلّته الخضراء.

#فيديو🎥

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

وظهرت جبال مكة المكرمة وقد اكتست برداء عشبي أخضر نادرًا ما يمكن رؤيته في هذه المناطق القاحلة، وذلك بعد نمو النباتات فيها بشكل مكثف بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية.

وقوبلت الصور والمقاطع بتفاعل واسع من السعوديين والناشطين العرب، الذين أشادوا بروعة المشهد وجمال البساط الأخضر الذي غطى مساحات واسعة في مكة المكرمة ومحافظاتها.

وتضم منطقة مكة المكرمة 16 محافظة هي: العاصمة المقدسة، جدة، الطائف، رابغ، الكامل، القنفذة، تربة، الليث، الجموم، خليص، أضم، الخرمة، رنية، العرضيات، الموية، ميسان وبحرة.

وانتشر أهالي المنطقة برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة، ومنها منتزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، للاستمتاع بالأجواء الرائعة وممارسة الأنشطة المختلفة، ومنها إقامة حفلات الشواء والسمر في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح الأولى، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما رصدت عدسة وكالة الأنباء الرسمية مناظر خلابة وأجواء بديعة بمحافظة الطائف، حيث رسم الشتاء وأمطاره لوحات فنية لنباتات عطرية تفوح بالروائح الزكية على ضفاف الجبل والوادي.

وبثت الوكالة الرسمية كذلك صورًا لجبال المدينة المنورة تكتسي الخَضار “بينما يعانقها السحاب مع أمطار الخير والرحمة”.

وبثت حسابات سعودية مشاهد الحلّة الخضراء والأمطار والثلوج وجريان الأودية في مناطق عدة.