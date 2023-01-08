جبال مكة المكرمة تكتسي اللون الأخضر البديع بعد أمطار شهدتها المنطقة مؤخرا (شاهد)
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع صور ولقطات تُظهر مناطق مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر الخلاب بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرًا.
وبث الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة الموثق مقاطع مصورة تُظهر جبال مكة وهي تكتسي الخَضار، كما نشر حساب أمانة العاصمة المقدسة على تويتر صورًا تُظهر المشهد البديع في حُلّته الخضراء.
#فيديو🎥
جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً
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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023
وظهرت جبال مكة المكرمة وقد اكتست برداء عشبي أخضر نادرًا ما يمكن رؤيته في هذه المناطق القاحلة، وذلك بعد نمو النباتات فيها بشكل مكثف بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية.
الموقع .. عين شمس
📸تصوير .. هلا الحربي #مكة_المكرمة pic.twitter.com/MplL8kOJIF
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) January 6, 2023
وقوبلت الصور والمقاطع بتفاعل واسع من السعوديين والناشطين العرب، الذين أشادوا بروعة المشهد وجمال البساط الأخضر الذي غطى مساحات واسعة في مكة المكرمة ومحافظاتها.
وتضم منطقة مكة المكرمة 16 محافظة هي: العاصمة المقدسة، جدة، الطائف، رابغ، الكامل، القنفذة، تربة، الليث، الجموم، خليص، أضم، الخرمة، رنية، العرضيات، الموية، ميسان وبحرة.
#فيديو 🎥
جمال الطبيعة في محافظة #الليث
📸: حامد اليزيدي
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023
وانتشر أهالي المنطقة برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة، ومنها منتزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، للاستمتاع بالأجواء الرائعة وممارسة الأنشطة المختلفة، ومنها إقامة حفلات الشواء والسمر في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح الأولى، حسب وكالة الأنباء السعودية.
#صور
مخططات #الشرائع11
📸تصوير .. مازن القرشي pic.twitter.com/wlowzWFrUT
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) January 6, 2023
كما رصدت عدسة وكالة الأنباء الرسمية مناظر خلابة وأجواء بديعة بمحافظة الطائف، حيث رسم الشتاء وأمطاره لوحات فنية لنباتات عطرية تفوح بالروائح الزكية على ضفاف الجبل والوادي.
المطر والشتاء يرسمان لوحة فنية تزيِّن جبالَ #الطائف وشعابَها حُلَّةً خضراءَ مع الحالة المطرية الشتويةhttps://t.co/lVCm8oiJLc#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/kAQfPafcAx
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 2, 2023
وبثت الوكالة الرسمية كذلك صورًا لجبال المدينة المنورة تكتسي الخَضار “بينما يعانقها السحاب مع أمطار الخير والرحمة”.
وبثت حسابات سعودية مشاهد الحلّة الخضراء والأمطار والثلوج وجريان الأودية في مناطق عدة.
#صور_واس| مع أمطار الخير والرحمة.. جبال المدينة المنورة تكتسي الخَضَار، والسحاب يُعانقها.#واس_عام pic.twitter.com/dRbRPzT0Z7
— واس العام (@SPAregions) January 2, 2023
السعودية خضراء..أمطار وثلوج وجريان للأودية.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 7, 2023
الموقع .. الشرائع مخطط الفهد
📸تصوير .. فيصل الشريف#مكة_المكرمة pic.twitter.com/kCI2sxXYKz
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) January 7, 2023