سطو مسلح في أحد المطاعم الأمريكية ينتهي بمقتل اللص برصاص أحد الزبائن (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو على نطاق واسع، يوثق لحظة إطلاق أحد الزبائن النار على “سارق” داخل مطعم، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ويُظهر الفيديو الذي التقط بوساطة إحدى كاميرات المراقبة في المطعم “السارق” مشهرًا سلاحه في وجه الموجودين في المكان، وبعدما حصل على ما أراد، وبينما يدير ظهره متوجهًا نحو الباب للخروج، قام أحد الزبائن بإشهار سلاحه وإطلاق عدد من الرصاصات نحو السارق، التي طرحته أرضًا.

وبحسب ما نشره حساب شرطة مدينة هيوستن، فإن الحادثة وقعت، الجمعة الماضية، وقد أودت بحياة السارق، ونشر الحساب صور مطلق النيران وسيارته، وأفاد أن السلطات تبحث عنه لمباشرة التحقيقات.

UPDATE: Surveillance photos of the male (and his vehicle) wanted for questioning in this fatal shooting of a robbery suspect last night (Jan. 5).

Know the man's ID? Call HPD Homicide 713-308-3600. He is not charged at this time.

More info at https://t.co/ldFdhIXy1g#hounews https://t.co/CIqpLEQmmM pic.twitter.com/FrL42qkjxu

— Houston Police (@houstonpolice) January 6, 2023