لماذا يستهدف الشيخ الشعراوي من وقت لآخر؟ (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد، إن استهداف العلماء ليس لذواتهم وإنما هو سخرية مما يحملونه من علم ودين ووحي.

جاء هذا خلال حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج “أيام الله” تعقيبًا على حملة الاستهداف الأخيرة للشيخ الشعراوي من بعض المسؤولين والإعلاميين في مصر.

وأضف الشيخ نشأت “هذا الاستهداف للعلماء حكى لنا رب العباد موقفا حدث مثله في غزوة تبوك تحديدا، عندما تعرض العلماء وحملة القرآن للاستهداف والطعن فيهم. فأنزل الله قرآنا يتلى في كل هذه النوعيات. يقول تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ}.

وتابع الشيخ نشأت “السخرية من العلماء ليست سخرية من العالم في ذاته وإنما هي سخرية مما يحمله من علم ودين ووحي، ولذلك وصفهم الله في القرآن الكريم (أي وصف من يسخرون من العلماء) بأنهم مجرمون في الآية الكريمة {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ}”.

واستطرد “فمن يسخر من الله ودينه ورسوله هذه عقوبة من الله له، لأنها النهاية التي يأتي عندها الهلاك”.