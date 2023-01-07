“رحل جسر بيتنا”.. كويتي يودّع عاملة منزلهم بالدموع بعد 30 عاما قضتها في خدمة العائلة (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظات وداع حزينة من شاب كويتي لعاملة منزلية بعد نحو 30 عامًا من خدمتها في منزل العائلة.

ونشر الشاب مشاري الشمري مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “تيك توك” ليحصد ما يقرب من 2.5 مليون مشاهدة، وهو يودّع العاملة المنزلية بالدموع.

وكتب الشمري في أحد مشاهد الفيديو “رحل جسر بيتنا بعد 30 عامًا من العطاء والوفاء”.

فيديو / الشاب مشاري الشمّري يودع عاملتهم المنزلية بالدموع بعد 30 عاماً خدمة. pic.twitter.com/AtpBAVrKGU — المجلس (@Almajlliss) January 6, 2023

وقبل ذلك بأيام، نشر الشاب الكويتي مقطع فيديو آخر حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة، محاولًا تكريم العاملة قبل سفرها، فاصطحبها إلى صالون تجميل لتجهز نفسها قبل العودة الأخيرة إلى عائلتها وهي في أفضل حلّة.

وعلّق قائلًا “‏ياشين البعد بعد علاقة قوية دامت لـ30 سنة.. إلى اللقاء يا راني”، وأظهر الفيديو لقطات له مع العاملة منذ كان طفلًا صغيرًا حتى صار شابًّا.