تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 7 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم السبت 7 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيروت – لبنان

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر لتكريم الشاعر الراحل الدكتور محمد علي شمس الدين.

أنطاليا – تركيا

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الخرطوم – السودان

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لقيادات بحزب المؤتمر الوطني “المحلول” بشأن المعتقلين السياسيين.

بيروت – لبنان

13:15 بتوقيت مكة المكرمة

محاضرة “استشراف المرحلة المقبلة” للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

باريس – فرنسا

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مظاهرات لحركة السترات الصفراء للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

عكار – شمال لبنان

14:20 بتوقيت مكة المكرمة

قطر الخيرية توزيع مساعدات على مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمالي لبنان.

بيت لحم – فلسطين

15:00 بتوقيت مكة المكرمة

لقاء مع عائلة الطفل الشهيد “آدم عياد” الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

بيت ريما – فلسطين

15:15 بتوقيت مكة المكرمة

حفل تأبين تنظمه حركة فتح في ذكرى الأربعين لشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

كأس الخليج – العراق

15:30 بتوقيت مكة المكرمة

رصد أجواء كأس الخليج من أمام ملعب الميناء.

تونس

16:00 بتوقيت مكة المكرمة

ندوة بعنوان “أزمة الانقلاب ومقتضيات الحل الوطني”.

كأس الخليج – العراق

16:15 بتوقيت مكة المكرمة

رصد أجواء كأس الخليج من أمام ملعب الميناء حيث تجري مباراة البحرين والإمارات.

قلقيلية – فلسطين

16:30 بتوقيت الدوحة

تكريم أهالي شهداء مدينة قلقيلية بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.

غزة – فلسطين

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

“حق العودة” عرض مسرحي لطلاب إيطاليين وطلاب من غزة.

الخرطوم – السودان

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ندوة عن الوضع السياسي الراهن ينظمها حزب البعث العربي الاشتراكي.

كأس الخليج – العراق

16:15 بتوقيت مكة المكرمة

رصد أجواء كأس الخليج من محيط ملعب الميناء حيث تجري مباراة قطر والكويت.