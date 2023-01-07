تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 7 يناير/كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم السبت 7 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيروت – لبنان
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر لتكريم الشاعر الراحل الدكتور محمد علي شمس الدين.
أنطاليا – تركيا
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الخرطوم – السودان
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لقيادات بحزب المؤتمر الوطني “المحلول” بشأن المعتقلين السياسيين.
بيروت – لبنان
13:15 بتوقيت مكة المكرمة
محاضرة “استشراف المرحلة المقبلة” للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
باريس – فرنسا
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مظاهرات لحركة السترات الصفراء للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
عكار – شمال لبنان
14:20 بتوقيت مكة المكرمة
قطر الخيرية توزيع مساعدات على مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمالي لبنان.
بيت لحم – فلسطين
15:00 بتوقيت مكة المكرمة
لقاء مع عائلة الطفل الشهيد “آدم عياد” الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
بيت ريما – فلسطين
15:15 بتوقيت مكة المكرمة
حفل تأبين تنظمه حركة فتح في ذكرى الأربعين لشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
كأس الخليج – العراق
15:30 بتوقيت مكة المكرمة
رصد أجواء كأس الخليج من أمام ملعب الميناء.
تونس
16:00 بتوقيت مكة المكرمة
ندوة بعنوان “أزمة الانقلاب ومقتضيات الحل الوطني”.
كأس الخليج – العراق
16:15 بتوقيت مكة المكرمة
رصد أجواء كأس الخليج من أمام ملعب الميناء حيث تجري مباراة البحرين والإمارات.
قلقيلية – فلسطين
16:30 بتوقيت الدوحة
تكريم أهالي شهداء مدينة قلقيلية بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.
غزة – فلسطين
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
“حق العودة” عرض مسرحي لطلاب إيطاليين وطلاب من غزة.
الخرطوم – السودان
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
ندوة عن الوضع السياسي الراهن ينظمها حزب البعث العربي الاشتراكي.
كأس الخليج – العراق
16:15 بتوقيت مكة المكرمة
رصد أجواء كأس الخليج من محيط ملعب الميناء حيث تجري مباراة قطر والكويت.