“نوح” و”محمد”.. أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد هذه الدولة الأوربية في 2022

حل اسم “محمد” في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأسماء انتشارًا بين مواليد عام 2022 في هولندا، وسبقه اسم “نوه” وهو “نوح” بالعربية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، أنه تم إطلاق اسم “نوح” على 871 مولودا ذكرًا في البلاد عام 2022، في حين أطلق اسم “محمد” على 671 مولودًا.

وأضافت البيانات، الخميس، أنه على صعيد المواليد الإناث، كان الاسم “إيما” الأكثر انتشارًا، وأطلق على 677 مولودة.

وفي هذا السياق، أوضح بنك التأمين الاجتماعي الهولندي أن تسمية المواليد خلال العام الماضي كانت قائمة أيضًا على الخلفيات الدينية للآباء.