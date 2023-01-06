كيف عبر اللبنانيون عن آرائهم في عام 2022؟ (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آراء الشارع اللبناني في الأحداث التي مرت على الساحة اللبنانية سياسيا واقتصاديا خلال عام 2022، وكذلك تمنياتهم في العام الجديد.

ورأى غالب من تحدثوا للجزيرة مباشر أن العام الماضي كان كارثيا على اللبنانيين سياسيا واقتصاديا، آملين أن يشهد العام الجديد انفراجا سياسيا وتحسنا اقتصاديا واجتماعيا.

يقول أحد المواطنين “عام 2022 كان كارثيا على الجميع خاصة على اقتصاد المواطنين الكل تأثر بها للأسف سياسيا وماليا واقتصاديا وأثرت في التجار”.

وأضاف “أزمة الدولار أثرت في الجميع ودفعت المؤسسات الاقتصادية الثمن وكذلك المواطن”.

وعن أمنياته لعام 2023، قال “أتمنى أن يكون هناك ازدهار اقتصادي للجميع وأن يشعر المواطن بأنه لبناني ولا يفكر في الهجرة خارج البلاد”.

وقال آخر “عام 2022 لم يكن فيه شيء جيد، أملنا أن يتحسن الوضع وأن يكون هناك توافق سياسي وأن ينخفض الدولار وأن ينتعش الوضع الاقتصادي ويتحسن الاستثمار هذا أمر ربما يكون صعب ولكنه ممكن إذا كانت هناك إرادة لعمل شيء للبلد، البلد لم يعد يتحمل”.

وقالت مواطنة لبنانية ردا على سؤال عن أحلى شيء مر عليها في 2022 “لا يوجد شيء حلو، لم يكن فيه شيء مليح”.

وعن أمنياتها للعام الجديد قالت “الله يفرجها على العباد ويكون أفضل عام للناس جميعا”.

وقال آخرون عن عام 2022 “ليس فيه شيء طيب، سنة سيئة جدا لكل اللبنانيين، كل سنة أسوأ من اللي قبلها”.

وتمنوا أن يكون عام 2023 أفضل اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وأن تتحسن الأحوال التي أصبحت سيئة وأن يجدوا الدواء”.

وتوقع أحد المواطنين أن يكون عام 2023 أسوأ متمنيا تغيير الطبقة السياسية وأن يتحرك الشعب ويعود للقيم والأخلاق.