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شرطي ينقذ راكب قطار في اللحظات الأخيرة من الموت سَحقًا وسط احتفاء المنصات (شاهد)

6/1/2023-|آخر تحديث: 6/1/202301:55 PM (مكة المكرمة)

في مشهد يحبس الأنفاس، تمكّن شرطي في ولاية بيهار الهندية من إنقاذ رجل مسنّ كان على وشك الانزلاق بين القطار ورصيف المحطة لينجو في اللحظات الأخيرة.

وأظهر مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للسكك الحديدية المحلية، الرجل وهو يحاول اللحاق بقطار متحرك لكنه تعثّر وسقط في ثوانٍ كادت تودي بحياته سحقًا على القضبان لولا تدخل الشرطي في الوقت المناسب وسحبه للرجل بسرعة.

ووصفت الهيئة الرسمية عملية الإنقاذ بأنها معجزة، وأثنت على الشرطي سانجيف كومار سينغ وتصرفه البطولي الذي وثقتّه كاميرات المراقبة في محطة بيرنيا.

وسرعان ما تفاعلت المنصات مع القصة، وانهالت تعليقات الفخر والثناء على الشرطي الشجاع، وحث مستخدمو الإنترنت حكومة ولاية بيهار على مكافأة الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية