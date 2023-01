شرطي ينقذ راكب قطار في اللحظات الأخيرة من الموت سَحقًا وسط احتفاء المنصات (شاهد)

في مشهد يحبس الأنفاس، تمكّن شرطي في ولاية بيهار الهندية من إنقاذ رجل مسنّ كان على وشك الانزلاق بين القطار ورصيف المحطة لينجو في اللحظات الأخيرة.

وأظهر مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للسكك الحديدية المحلية، الرجل وهو يحاول اللحاق بقطار متحرك لكنه تعثّر وسقط في ثوانٍ كادت تودي بحياته سحقًا على القضبان لولا تدخل الشرطي في الوقت المناسب وسحبه للرجل بسرعة.

Alert RPF Constable Sanjiv Kumar Singh, on-duty at the Purnea station under Katihar division of NFR saved a passenger who tried to board a running train today at about 11-00 am @RailMinIndia @ani_digital pic.twitter.com/T10X24wrLw

— Northeast Frontier Railway (@RailNf) January 3, 2023