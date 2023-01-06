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البيت الأبيض يعلّق.. أمريكي يقتل 7 من أفراد عائلته ثم ينتحر (صور)

مايكل هارت وأسرته
مايكل هارت وأسرته (مواقع التواصل)
6/1/2023-|آخر تحديث: 6/1/202310:30 PM (مكة المكرمة)

قتل الأمريكي مايكل هايت (42 عامًا) أبناءه الخمسة وزوجته (40 عامًا) وحماته (78 عامًا) بسلاح ناري ثم انتحر، في مدينة (إينوك سيتي) التابعة لولاية يوتا -غرب الولايات المتحدة- بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسميًا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، أمس الخميس.

وأظهرت التحقيقات الأولية “أن المشتبه به انتحر بعد أن قتل سبعة أشخاص آخرين في المنزل”، بحسب بيان لبلدية المدينة.

وأفاد البيت الأبيض، الخميس، بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشعران بالحزن “مع أهالي مدينة إينوك”.

وأضافت كارين جان بيار الناطقة باسم البيت الأبيض في بيان أن “أمريكيين كثيرين فقدوا أحبّاءهم أو انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب العنف المسلح”.

وبعد ظهر الأربعاء، عثرت الشرطة على الجثث الثماني، وكانت كلها تحمل آثار “إصابات بأعيرة نارية”، بحسب البيان.

وتعود 5 من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا.

وأوضح جيفري تشيسنات رئيس بلدية إينوك وهو جار العائلة، في مؤتمر صحفي، أن الأم توشا هايت تقدمت “بطلب للطلاق في 21 ديسمبر/كانون الأول الفائت”.

وأشار موقع (فان فايولنس أركايف) أن الولايات المتحدة شهدت 648 جريمة قتل جماعية (يبلغ عدد ضحاياها من قتلى أو جرحى أربعًا فما فوق)، عام 2022، في حين أن 11 جريمة من هذا النوع سجلت في الأيام الخمسة الأولى من السنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل