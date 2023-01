البيت الأبيض يعلّق.. أمريكي يقتل 7 من أفراد عائلته ثم ينتحر (صور)

قتل الأمريكي مايكل هايت (42 عامًا) أبناءه الخمسة وزوجته (40 عامًا) وحماته (78 عامًا) بسلاح ناري ثم انتحر، في مدينة (إينوك سيتي) التابعة لولاية يوتا -غرب الولايات المتحدة- بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسميًا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، أمس الخميس.

وأظهرت التحقيقات الأولية “أن المشتبه به انتحر بعد أن قتل سبعة أشخاص آخرين في المنزل”، بحسب بيان لبلدية المدينة.

In Enoch Utah yesterday (January 4th 2023) Michael Haight shot and killed his wife Tausha, her mother, their 3 daughters (7, 12 & 17) and their 2 sons (ages 4 & 7), in a murder-suicide. He had been served with divorce papers Dec 27th 2022. pic.twitter.com/cwgJ0Yhzxi — True Crime Time (@JaneDoeDarlings) January 5, 2023

وأفاد البيت الأبيض، الخميس، بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشعران بالحزن “مع أهالي مدينة إينوك”.

وأضافت كارين جان بيار الناطقة باسم البيت الأبيض في بيان أن “أمريكيين كثيرين فقدوا أحبّاءهم أو انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب العنف المسلح”.

On Dec. 21, Tausha Haight filed for divorce from her husband Michael Haight. On Dec. 27 he was served with divorce papers. Yesterday, police in Utah found Tausha, her mother, and her five children all shot dead by their father, who then killed himself.https://t.co/QA1bIAu9bh pic.twitter.com/UNDG8X7rE8 — David Gilbert (@daithaigilbert) January 5, 2023

وبعد ظهر الأربعاء، عثرت الشرطة على الجثث الثماني، وكانت كلها تحمل آثار “إصابات بأعيرة نارية”، بحسب البيان.

وتعود 5 من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا.

وأوضح جيفري تشيسنات رئيس بلدية إينوك وهو جار العائلة، في مؤتمر صحفي، أن الأم توشا هايت تقدمت “بطلب للطلاق في 21 ديسمبر/كانون الأول الفائت”.

وأشار موقع (فان فايولنس أركايف) أن الولايات المتحدة شهدت 648 جريمة قتل جماعية (يبلغ عدد ضحاياها من قتلى أو جرحى أربعًا فما فوق)، عام 2022، في حين أن 11 جريمة من هذا النوع سجلت في الأيام الخمسة الأولى من السنة.

Michael Haight is accused of killing his wife, Tausha Haight, her mother, Gail Earl and his 5 children in an murder-suicide shooting in Enoch, Utah, after his wife filed for divorce, police say. The 8 family members were found dead in their home: https://t.co/uVy0ZbwReO pic.twitter.com/6Powo06sv9 — Tom Cleary (@tomwcleary) January 5, 2023