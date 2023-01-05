مصر.. حكم بحبس منة شلبي سنة مع وقف التنفيذ وتغريمها 367 دولارا بتهمة “تعاطي المخدرات”

قضت محكمة مصرية، الخميس، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق الممثلة المصرية البارزة منة شلبي، وتغريمها بتهمة تعاطي المخدرات.

وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن “محكمة جنايات القاهرة عاقبت الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه (نحو 367 دولارًا)، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.

وكانت النيابة العامة أمرت في 21 ديسمبر/كانون الأول بإحالة شلبي لمحكمة جنائية “لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا”.

وكانت منة شلبي عائدة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، حين ضبط مفتشو الجمارك في مطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة وهي الجهة المختصة للفصل في القضية.

وبحسب السلطات، فقد أثبتت النيابة العامة أن الأكياس والزجاجات والأقلام وقطع الحلوى التي تم ضبطها محشوة بالماريغوانا، ما دفع سلطات الجمارك لإخضاعها إلى تفتيش ذاتي وكامل دون أن يسفر عن شيء.

وبعد التفتيش اقتيدت منة شلبي إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (نحو 1850 دولارًا).

وأثارت قضية الممثلة جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها، ما دعا نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إصدار بيان تطالب فيه الجميع بـ”احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم”.

كذلك تضامن مع شلبي العديد من الفنانين المصريين والعرب.

وكانت الفنانة المصرية العام الماضي من بين المرشحين لجائزة “إيمي” الدولية عن دورها في عمل درامي بعنوان “في كل أسبوع يوم جمعة”.

وفي العام 2019 نالت شلبي جائزة “فاتن حمامة” التقديرية بمهرجان القاهرة السينمائي عن مشوارها الفني الذي شمل أكثر من 60 عملًا بين السينما والدراما والإذاعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكم الصادر على الممثلة.

القانون فيه منة‼️

بينما عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين يقبعون في سجون قذرة بدون تهمة أصلاً

الفنانة #منه_شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي!

إيقاف التنفيذ وفي الاستئناف بكل هدوء هتأخذ براءةhttps://t.co/JdWEAvxIeX — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 5, 2023

منة شلبي

ليه المحكمة ممكن تحكم على متهم مع إيقاف التنفيذ، ما تديه براءة على طول؟

مبدئيا لازم نعرف إن إيقاف التنفيذ بيكون في حالة لو كان الحكم يقضي بالحبس مدة سنة أو أقل،يعني مينفعش يصدر حكم بالحبس ثلاث سنوات مثلا مع الإيقاف

طيب نجيب الموضوع من اوله، في كام سؤال منطقيين

يتبع👇 pic.twitter.com/42iLmOzcP2 — احمد سليم (@abo1mo3az) January 5, 2023

اللى ضهر فى البلد دى فعلا مينضربش على بطنه لو عيل اتقفش بسجارة بانجو كان اخد حكم كام سنه ودى مقفوشه بحشيش وبلاوى وواخدة سنه مع ايقاف التنفيذ

وعجبى

#منه_شلبي — Osama (@Osamako72414819) January 5, 2023

منة شلبي اتنظر مع قضيتها النهاردة قضيتين مخدرات تاني لمتهمين مختلفين، القضية الأولى منهم حيازة حشيش بقصد التعاطي -نفس الاتهام المنسوب لمنة- المتهم فيها كان محبوس والقاضي استجوبه في القفص في الوقت اللي منة ما راحتش أصلاً الجلسةبحجة مرض امها بالزهايمر — 🦌REEM MoKHTAR" غزال" (@ReemMokhtar15) January 5, 2023

منة شلبي تجيب مخدرات تاخد سنة مع إيقاف التنفيذ و هي قاعدة في بيتها لكن الصيدلانية محبوسة بقى لها شهور على ذمة قضية انها ادت حقنة #متضامن_مع_زميلتى_الصيدلانيه#منه_شلبي — asser adam (@YasminaGhozlan) January 5, 2023