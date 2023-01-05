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مصر.. حكم بحبس منة شلبي سنة مع وقف التنفيذ وتغريمها 367 دولارا بتهمة “تعاطي المخدرات”

الممثلة المصرية منة شلبي (مواقع التواصل)
5/1/2023-|آخر تحديث: 5/1/202308:20 PM (مكة المكرمة)

قضت محكمة مصرية، الخميس، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق الممثلة المصرية البارزة منة شلبي، وتغريمها بتهمة تعاطي المخدرات.

وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن “محكمة جنايات القاهرة عاقبت الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه (نحو 367 دولارًا)، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.

وكانت النيابة العامة أمرت في 21 ديسمبر/كانون الأول بإحالة شلبي لمحكمة جنائية “لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا”.

وكانت منة شلبي عائدة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، حين ضبط مفتشو الجمارك في مطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة وهي الجهة المختصة للفصل في القضية.

وبحسب السلطات، فقد أثبتت النيابة العامة أن الأكياس والزجاجات والأقلام وقطع الحلوى التي تم ضبطها محشوة بالماريغوانا، ما دفع سلطات الجمارك لإخضاعها إلى تفتيش ذاتي وكامل دون أن يسفر عن شيء.

وبعد التفتيش اقتيدت منة شلبي إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (نحو 1850 دولارًا).

وأثارت قضية الممثلة جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها، ما دعا نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إصدار بيان تطالب فيه الجميع بـ”احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم”.

كذلك تضامن مع شلبي العديد من الفنانين المصريين والعرب.

وكانت الفنانة المصرية العام الماضي من بين المرشحين لجائزة “إيمي” الدولية عن دورها في عمل درامي بعنوان “في كل أسبوع يوم جمعة”.

وفي العام 2019 نالت شلبي جائزة “فاتن حمامة” التقديرية بمهرجان القاهرة السينمائي عن مشوارها الفني الذي شمل أكثر من 60 عملًا بين السينما والدراما والإذاعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكم الصادر على الممثلة.

المصدر : وكالات