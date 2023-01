جامعة أمريكية تعتذر للمسلمين من عرض صور تجسد النبي محمدًا وتفصل المدرّسة

قدّمت مديرة جامعة “هاملاين” الأمريكية في ولاية مينيسوتا اعتذارًا من قيام مدرّسة مساعدة في كلية الفنون بعرض صور تجسد النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- في حادثة أثارت استياء الطلاب المسلمين.

وتعود الحادثة إلى مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث عرضت المدرّسة المساعدة صورًا جسدت النبي محمدًا خلال محاضرة عبر الإنترنت حول تاريخ الفن.

وقبل أن تعرض الصور، أوضحت للطلاب ما كانت على وشك القيام به، مع تأكيد معرفتها بتحريم الإسلام لتصوير النبي، إلا أنها بررت ذلك بقولها إنه “لا توجد ثقافة إسلامية واحدة فقط”.

Well done @HamlineU for taking a tough stance against Islamophobia. Outrageous for a teacher to provoke Muslim students like this. What a rare example of a Western academic institution behaving responsibly and taking into account the sensitivities of Muslim students. Bravo. https://t.co/3aQ7sWJ90n

وبعد يومين من الحادثة، بعثت المدرّسة برسالة بريدية لرئيس “اتحاد الطلاب المسلمين” في الجامعة، اعتذرت فيها من عرض الصور التي أشعرت الطلاب المسلمين “بعدم الارتياح”، وتسبب لهم بـ “انفعالات عاطفية”، وأضافت “ليس في نيتي أبدًا إزعاج الطلاب أو عدم احترامهم في فصلي”.

واحتجّ الطلاب المسلمون، بقيادة “اتحاد الطلاب المسلمين” في الجامعة، لإدارتهم حول عرض تلك الصور، قائلين إنهم شعروا بعدم الاحترام وعدم الانتماء والتقدير من قبل الجامعة.

وبعث نائب جمعية الطلاب المسلمين ديفيد إيفريت، برسالة إلى طلاب الجامعة وصف فيها الحادث بالتصرف الذي يدل على “لا مبالاة وعدم الاحترام ومعاداة الإسلام”، وقال إنه تم فصل المدرّسة، وهو ما أكدته وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح “يجب أن يقرر المسؤولون في النهاية ما إذا كان الحادث يعد جريمة كراهية”.

Hamline University president says respect for students must supersede academic freedom. So, at Hamline, students never have to worry about being exposed to anything that makes them uncomfortable. The university as a nursery. https://t.co/0X47QkgDzB

— Ronald A. Lindsay (@RALindsay) January 4, 2023