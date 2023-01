أكاذيب أضرت بالجالية المسلمة.. محكمة بريطانية تدين شابّة ادّعت اغتصابها والاتجار بها من “عصابة آسيوية”

أدانت محكمة بريطانية شابّة ادعت تعرُّضها للاغتصاب الجماعي من “عصابة آسيوية” بـ8 تهم مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتواجه إليانور ويليامز (22 عاما) مجموعة من التهم من محكمة (بريستون كراون) بمقاطعة لانكشاير البريطانية، على رأسها إفساد سير العدالة.

ولقي قرار المحكمة ترحيبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار ادعاؤها الفوضى وعزّز العنصرية ضد الآسيويين والمسلمين، بحسب ناشطين.

I've been a journalist for 18 years and the trial of Eleanor Williams is of the most unusual cases I've ever covered, with far reaching consequences for the community in Barrow in Furness https://t.co/apBRpIEbsJ — Helen Pidd (@helenpidd) January 3, 2023

ونشرت ويليامز عبر حسابها على فيسبوك في مايو/ أيار 2020 صورةً لوجهها متأثرًا بكدمات، وادّعت “تعرضها للاعتداء والاغتصاب على يد مجموعة من الرجال الآسيويين”.

وكشفت التحقيقات أن الشابة “أصابت نفسها باستخدام مطرقة”.

وحظي منشور إليانور بانتشار واسع على فيسبوك وبضجة استدعت تدخل النائب عن مدينة بارو إن فورنيس، حيث تعيش ويليامز، بإثارة قضيتها عدة مرات في البرلمان والمطالبة بالعدالة.

@DrProudman I've #Mansplain this to you before: It is better to remain silent and be thought a fool than to speak and to remove all doubt The image in the recent #FakeRape #EleanorWilliams she faked everything – yours #DrProudman is a laughing matter the other is the real world pic.twitter.com/Z0e9vOjEDl — Bill Coleman (@BillColeman106) January 5, 2023

وأثارت القضية مظاهرات في المدينة واتهامات من مجموعات يمينية، قبل أن يعبّر النائب سايمون فيل، عن غضبه من زيف ادعاءات إليانور.

وكتب فيل “كان المجتمع غاضبًا ولم يعرف إلى أين يتجه، كانت الصور التي شاركتها إيلي مروعة، وكانت قصتها كابوس كل أب وأم”.

وأشار النائب إلى أن الضحايا الحقيقيين للاغتصاب وقعوا ضحية لتلك الأكاذيب، وأكد وجوب تقديم المساعدة لهم، وللشابة نفسها.

It has been almost three years since the allegations made by Eleanor Williams first appeared on Facebook. Barrow went through the wringer. But today Ellie was found guilty of perverting the course of justice by a jury of her peers. My thoughts: https://t.co/93ZzJrTEU4 — Simon Fell MP (@simonfell) January 3, 2023

وبدأت محاكمة إليانور ويليامز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد سلسلة من الأدلة الكاذبة التي قدمتها أثناء التحقيق.

واتهمت الشابة عدة رجال بالاتجار بها واغتصابها، لكنها قدمت أسماء عشوائية لأشخاص عبر الإنترنت وأخرى وهمية، على أنهم ضحايا للاتجار الجنسي.

ووجد التحقيق أيضًا أن إليانور أرسلت إلى نفسها العديد من الرسائل، لتبدو كأنها رسائل من مغتصبيها، وأخرى من ضحايا آخرين.

I feel for those this con woman has caused harm to. It never pays to make false allegations against people, you'll always get caught out & when you do the police, courts, jury etc will throw your case out & people will question you & you'll land up looking a right clown https://t.co/TdXz5VsWjx — Busy elsewhere (@RheyaArts) January 4, 2023

وادّعت الشابّة أنها تم الاتجار بها لممارسة الجنس في أمستردام، لكن التحقيق وجد أنها كانت في المملكة المتحدة في ذلك الوقت.

وقالت ويندي لويد -مسؤولة وحدة الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة في دائرة الادعاء الملكية بمنطقة نورث ويست- إن الفتاة “وجهت بشكل خبيث اتهامات كاذبة ضد العديد من الرجال الذين كانوا غير محظوظين بمعرفتها”.

⚖️Eleanor Williams 22, has been convicted of perverting the course of justice, after maliciously making false allegations of sexual abuse. More👉https://t.co/sQjakfXJND pic.twitter.com/vBDt18jt35 — CPS North West (@CPS_NorthWest) January 4, 2023

وأكدت لويد أن الشرطة ودائرة الادعاء الملكية “تأخذ مزاعم الاعتداء الجنسي على محمل الجد للغاية”. وتابعت “تم التحقيق بدقة في كل اتهامات إليانور ويليامز، حتى اتضح أنها كانت غير صحيحة وتم تقديمها بنية خبيثة”.

من جانبها، قالت الباحثة المختصة في الإسلاموفوبيا، مباشرة تازمال، إن “ادعاء إليانور ويليامز قيام عصابة آسيوية بالاتجار بها أشعل سلسلة من الأحداث التي سمحت لمجموعات يمينية متطرفة بالاحتجاج، كما أدى إلى زيادة حادة في العنصرية وكراهية الإسلام”.

Eleanor Williams, 22, claims of being trafficked by an "Asian grooming gang" set off a chain of events that included a far-right group gaining a foothold in Barrow, and drove a sharp rise in racism and Islamophobia. https://t.co/mJ3q8a9R6m — Mobashra (@mobbiemobes) January 4, 2023

May it become a trend! May every woman who falsely accuses men of horrible crimes face harsh consequences for doing so! All the Amber Heards wannabe should know they'll NOT get away with their atrocious behaviour! https://t.co/5lflAQL3NM — Princess Consuela Bhammock 🪐 (@PrinConsuella_) January 4, 2023