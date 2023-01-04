من أجل إنقاذ المرضى.. قرروا أن يشقوا الجبل! (فيديو)

نفّذ أهالي قرية (المرزوح) التابعة لمحافظة تعز اليمنية مبادرة لشق طريق جبلي في ريف جبل صبر، حتى يتسنى لهم اختصار الطريق إلى المستشفى.

ويهدف شق الطريق إلى اختصار الوقت الذي يقضيه الأهالي في الذهاب لقضاء مصالحهم، في ظل افتقار القرية إلى الدعم الحكومي والخدمات.

وقال أحد المشاركين في المبادرة للجزيرة مباشر “بدأنا بمبادرة مجتمعية من أجل شق طريق للقرية، لرفع المعاناة عن الأهالي، لأننا نحمل المرضى والمعاقين على أكتافنا، كما نعاني من حمل المواد الغذائية ومواد البناء”.

وروى مشارك آخر في المبادرة واقعة وفاة والدته عام 1997 أثناء الطريق من شدة النزيف، مؤكدا أنه تعرّض لتجربة أليمة جراء عدم وجود طريق إلى المستشفى.

وعبّر أحد الأهالي عن معاناتهم، قائلا “عندنا إذا مرض شيخ أو طفل أو امرأة، يُنقل على النعش إلى المشفى، وفي أغلب الأحيان يعود إلى المقبرة”.

بينما وجّه أحد السكان نداء إلى الحكومة والمجتمع المدني، قائلا “الآن يجب على الدولة وعلى المنظمات أن تقوم بدورها إزاء هذا المشروع الحيوي، الذي سيخدم من 8 إلى 10 آلاف نسمة”. وأضاف “الخطوة القادمة إنشاء وحدة صحية لخدمة أهل المنطقة”.

ويشهد اليمن منذ عام 2015 حربا مريرة، انعكست سلبا على القطاع الصحي الذي يكافح من أجل البقاء. وبات من اللافت ازدحام المرافق الصحية بالمرضى الذين نهشتهم الأوبئة، بينما يواصلون المقاومة بأجساد هزيلة أثقلتها الهموم والأمراض والأوجاع.

وأدت الحرب المستمرة باليمن إلى تدمير العديد من المرافق الصحية، ولا يزال نصف القطاع الطبي فقط يعمل حاليا، وفق تقارير أممية سابقة.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن معظم اليمنيين يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية نتيجة تداعيات الحرب.