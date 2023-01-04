“ريان جديد” في فيتنام.. الجيش يشارك في محاولة إنقاذ طفل من حفرة بعمق 35 مترا (فيديو)

شارك أفراد من الجيش في فيتنام، أمس الثلاثاء، في محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترًا في موقع بناء جسر بمقاطعة جنوبي البلاد.

ويحاول مهندسون بمساعدة الجيش إنقاذ الطفل تاي لي هاو نام (10 سنوات) بالتزامن مع إمداده بالأكسجين.

ووصلت آلات الحفر إلى المكان بعد 18 ساعة من سقوط الطفل عشية رأس السنة، وشارك 100 عامل في إزالة أطنان الرمل والطين.

وعمل المنقذون على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن الحفرة، في محاولة لإنقاذ الطفل العالق الذي توقف عن التفاعل مع عمال الإغاثة ووضعه غير معروف.





وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ثاب (جنوب) دوان تان بو، الثلاثاء، إن “الطفل عالق منذ أربعة أيام داخل أنبوب، ويعاني بلا شك إصابات متعددة”.

وكان تاي لي هاو نام يبحث -على ما يبدو- عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتجاوز عرضه 25 سنتيمترًا، ويشكل إحدى دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب.

وأوضح دوان تان بو “لقد حاولنا إنقاذ الطفل بالوسائل المتاحة أمامنا، واضطررنا بعدها إلى طلب المساعدة على المستوى الوطني ومن الخبراء”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حاول فريق الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل.

وطلب رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه، الاثنين، من فِرق الإغاثة على المستوى الوطني الانضمام إلى جهود السلطات المحلية لإنقاذ الطفل.

وأعاد الحادث إلى الأذهان حادثة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عمقها 32 مترًا في فبراير/شباط الماضي، وظل عالقًا فيها 5 أيام قبل إعلان وفاته.