حقق شهرة واسعة.. ليبي يتغلب على الإصابة بالتحدي والإرادة (فيديو)

رغم إصابته بعجز في إحدى يديه، فإن الليبي طاهر الزرع يثابر من أجل تدبير لقمة عيشه بالعمل.

يبيع طاهر الشاي في مدينة صبراتة الليبية، لتوفير إيجار مسكنه والتغلب على ظروفه المعيشية الصعبة.

وقال طاهر للجزيرة مباشر إنه بدأ عمله منذ عامين أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلدان العالم.

وأضاف أن بدايته كانت بسيطة، وتدريجيًّا بدأ يتوسع في عمله حتى حقق نجاحًا كبيرًا في عمله، واكتسب شهرة واسعة وسمعة طيبة في أرجاء المدينة، من خلال الشاي المميز الذي يقدمه للزبائن.