باستخدام الآلة الكاتبة.. فنان بريطاني يعيد رسم لوحات عالمية (فيديو)

لجأ الفنان البريطاني جيمس كوك إلى طريقة مبتكرة وغير معتادة في فن الرسم، إذ يستخدم آلة كاتبة لإعادة رسم لوحات أبدعها مشاهير الفنانين.

وقام كوك، 26 عامًا، برسم لوحات عدة باستخدام الآلة الكاتبة، مقتبسة من لوحات وصور شخصية شهيرة رسمها فنانون عالميون، من بينها لوحة الموناليزا للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

The Mona Lisa, this is my typewriter drawing commemorating the work of Paul Smith; the artist who got me into making this ‘type’ of art. To the right is Smiths work, despite having cerebral palsy, he defied everyone by his pure talent and ambition to draw. #ArtistOnTwitter pic.twitter.com/H4Udt3aMON — James Cook Artwork (@jjcook9628) November 5, 2022

وقال كوك إنه لجأ لهذه الطريقة في الرسم من أجل أن يثبت أن بعض الأساليب القديمة لن تموت أبدًا، في ظل حالة الغموض المحيطة بمنصات التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي.

وأوضح أن من بين العوامل التي دفعته إلى أن يبدأ في هذا المجال هو رغبته في أن يدرك الناس الإمكانيات التي تتمتع بها الآلة الكاتبة في الوقت الذي لم تعد فيه ذات أهمية كبيرة للكثيرين.

Sunday vibes are typing A Girl With a Pearl Earring line by line using a vintage typewriter pic.twitter.com/zK3mPYpNGy — James Cook Artwork (@jjcook9628) October 23, 2022

وقال كوك إنه اختتم مشروعه باللوحة التي رسمها فان جوخ لنفسه، حيث أعاد رسمها بالآلة الكاتبة، وحظيت بإعجاب آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن معظم الأشخاص لا يزالون غير مصدقين أنه بإمكان إبداع القطع الفنية باستخدام آلة كاتبة.