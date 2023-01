باستخدام الآلة الكاتبة.. فنان بريطاني يعيد رسم لوحات عالمية (فيديو)

لجأ الفنان البريطاني جيمس كوك إلى طريقة مبتكرة وغير معتادة في فن الرسم، إذ يستخدم آلة كاتبة لإعادة رسم لوحات أبدعها مشاهير الفنانين.

وقام كوك، 26 عامًا، برسم لوحات عدة باستخدام الآلة الكاتبة، مقتبسة من لوحات وصور شخصية شهيرة رسمها فنانون عالميون، من بينها لوحة الموناليزا للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

The Mona Lisa, this is my typewriter drawing commemorating the work of Paul Smith; the artist who got me into making this ‘type’ of art. To the right is Smiths work, despite having cerebral palsy, he defied everyone by his pure talent and ambition to draw. #ArtistOnTwitter pic.twitter.com/H4Udt3aMON

