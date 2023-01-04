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باستخدام الآلة الكاتبة.. فنان بريطاني يعيد رسم لوحات عالمية (فيديو)

الموناليزا آلة كاتبة
لوحة الموناليزا الشهيرة مرسومة بالآلة الكاتبة (جيمس كوك)
4/1/2023-|آخر تحديث: 4/1/202310:28 PM (مكة المكرمة)

لجأ الفنان البريطاني جيمس كوك إلى طريقة مبتكرة وغير معتادة في فن الرسم، إذ يستخدم آلة كاتبة لإعادة رسم لوحات أبدعها مشاهير الفنانين.

وقام كوك، 26 عامًا، برسم لوحات عدة باستخدام الآلة الكاتبة، مقتبسة من لوحات وصور شخصية شهيرة رسمها فنانون عالميون، من بينها لوحة الموناليزا للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

 

وقال كوك إنه لجأ لهذه الطريقة في الرسم من أجل أن يثبت أن بعض الأساليب القديمة لن تموت أبدًا، في ظل حالة الغموض المحيطة بمنصات التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي.

وأوضح أن من بين العوامل التي دفعته إلى أن يبدأ في هذا المجال هو رغبته في أن يدرك الناس الإمكانيات التي تتمتع بها الآلة الكاتبة في الوقت الذي لم تعد فيه ذات أهمية كبيرة للكثيرين.

وقال كوك إنه اختتم مشروعه باللوحة التي رسمها فان جوخ لنفسه، حيث أعاد رسمها بالآلة الكاتبة، وحظيت بإعجاب آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن معظم الأشخاص لا يزالون غير مصدقين أنه بإمكان إبداع القطع الفنية باستخدام آلة كاتبة.

المصدر : الألمانية