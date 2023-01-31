سرق سيارة شرطة وانقلب بها على مسار قطار.. مطاردة هوليوودية تنتهي بإنقاذ اللص (شاهد)

على طريقة أفلام هوليوود، أنقذت الشرطة الأمريكية في مدينة أتلانتا لصًّا في سيارة دورية منقلبة، وذلك قبل ثوان من أن يدعسها قطار شحن قادم على السكة التي وقعت عليها السيارة.

وسرق ميكال باركر (29 عامًا)، سيارة للشرطة بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، فسارعت الشرطة إلى مطاردته في شوارع المدينة.

وخلال المطاردة التي استُعملت فيها عدة سيارات ومروحية شرطية، فَقَدَ باركر السيطرة على السيارة فانقلبت به فوق شريط السكك الحديدية.

APD Arrest Patrol Car Thief in Zone 4. https://t.co/8KuGUUWmlF pic.twitter.com/HCXJrVA4xC — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) January 28, 2023

ونشرت الشرطة لقطات جوية وأخرى مُلتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، وهم يسارعون لإنقاذه بسحبه من السيارة وإخراجه منها، بعدما أصيب بجروح طفيفة.

ووجهت شرطة أتلانتا إلى السائق عدة تهم، منها سرقة سيارة، والفرار والمراوغة، والقيادة المتهورة، وعرقلة حركة السير وإلحاق الضرر بممتلكات عامة.