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فورية ومجانية.. السعودية تطلق تأشيرة زيارة إلكترونية مدتها 4 أيام للعابرين جوًّا

مطار الملك عبد العزيز في جدة بالسعودية (رويترز)
31/1/2023-|آخر تحديث: 31/1/202312:52 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية تأشيرة إلكترونية جديدة تسمح بموجبها للعابرين جوًّا عبر مطاراتها بالدخول والإقامة في البلاد 4 أيام وأداء مناسك العمرة وحضور الفعاليات، قبل استئناف رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها أطلقت بالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية خدمة إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” إلكترونيًّا للقادمين جوًّا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض.

وأضاف البيان أن التأشيرة الجديدة تسمح للعابرين الراغبين في الدخول إلى المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أنه يجري تقديم طلب تأشيرة المرور للزيارة “جوًّا” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران “ناس”، ليتم تمريرها آليًّا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها إلى المستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز بوصفها محور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر وتتيح الإقامة بالمملكة مدة 4 أيام.

وأطلقت السعودية مؤخرًا عددًا من تأشيرات الدخول المختلفة التي سهلت كثيرًا على الزائرين من العالم القدوم إليها وأداء المناسك الدينية وحضور الفعاليات المختلفة.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية