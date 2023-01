ألف شخص يبصرون الضوء حول العالم بمبادرة من صانع محتوى (فيديو)

وثّق جيمي دونالدسون صانع المحتوى الأمريكي الشهير بـ(مستر بيست)، تقديمه المساعدة لألف شخص حول العالم لإجراء عملية جراحية لاسترداد بصرهم، وذلك في فيديو تخطى 25 مليون مشاهدة حتى الآن.

وجمع دونالدسون نحو ألف إنسان يعانون من العمى جراء تعتيم عدسة العين، وهو عمى قابل للعلاج عبر إزالة تلك العدسة، ووضع أخرى صناعية، وهو ما يعيد الإبصار للشخص المصاب.

We helped 1,000 people see, literally. Go watch the new video! — MrBeast (@MrBeast) January 28, 2023

وتراوحت الإصابات التي عولجت من عمى كامل إلى عمى بإحدى العينين، أو مجرد رؤية بسيطة، كذلك عانى بعض الأشخاص من ضعف الإبصار منذ الولادة، وأصيب آخرون به قبل سنوات فقط.

وتوزعت الحالات بين أمريكا ودول أخرى مثل ناميبيا والمكسيك والهندوراس وإندونيسيا والبرازيل وفيتنام وكينيا وجامايكا.

وفي المقطع المتداول، يظهر المشاركون بينما يستعيدون الإبصار أو يبصرون للمرة الأولى، وتظهر عليهم علامات الدهشة، ويحتفل بعضهم مع عائلاتهم بتلك اللحظة المميزة.

وقدّم بيست بعض الهدايا للمشاركين بعد نجاح العملية، وحصل أحدهم على الأموال لمساعدته في مصاريف الجامعة، وحصل آخر على سيارة لحبه للقيادة.

MrBeast curing 1000 people’s blindness… This guy is actually the GOAT.

pic.twitter.com/lp1UUgXxcA — george (@StokeyyG2) January 28, 2023

This is definitely my favorite MrBeast video. Incredible to watch, made me tear up a little. It’s amazing to see someone change so many lives with these videos https://t.co/sFnYCOAESb — Drakota (@DrakotaTV) January 29, 2023

وتصدّر بيست المنصات الأمريكية بذلك المقطع الذي حظي بانتشار واسع، إذ أشاد كثيرون بفكرته التي غيّرت حياة كثيرين للأفضل.

وقال عدد من رواد منصات التواصل إن بيست رسالة مؤداها استثمار الأموال والشهرة في خدمة الناس وتحسين جودة الحياة، وهو دور يجب أن يركز عليه المشاهير حول العالم، وفق تعبيرهم.

this is the greatest video i have ever watched on youtube https://t.co/7J371heygG — John (@Efiotu_) January 29, 2023