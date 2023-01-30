لا تكن سببا في كره ابنك للقرآن الكريم.. كيف؟ الشيخ بدر الدين عثمان يجيب (فيديو)

نصح الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان الآباء بألا يُثقلوا على أبنائهم لحفظ القرآن الكريم، وبمراعاة القدرات التي تختلف من طفل إلى آخر.

وشدد الشيخ خلال لقاء عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، على عدم الضغط على الأطفال بالقول “كلٌّ ميسّر لما خلق له”، مؤكدًا أن لكل إنسان قدرات محدودة.

واستدرك الشيخ بأن على الآباء معرفة قدرات أبنائهم عبر ملاحظة تفاعلهم مع القرآن الكريم، مضيفًا “كلما وجدت في ابنك سعة وتدبرا وفهما انطلق به، أما إذا وجدت أن ابنك لا يستطيع أن يحفظ إلا القليل، ففي هذا القليل الخير والبركة والكفاية”.

ومضى الداعية إلى القول “لا تشقّ عليه حتى لا يكره القرآن الكريم، لا تكن سببًا في صدّه عنه، إنما حثّه عليه”. ويرى الشيخ عثمان أن تحبيب حفظ القرآن الكريم إلى الأطفال يأتي عبر مكافأتهم بالهدايا وتشجيعهم بعد حفظ كل آية.

وكان موضوع حلقة برنامج (أيام الله) هذا الأسبوع عن “كيف نعتني بالقرآن الكريم وندافع عنه؟”، ودعا الداعية الشيخ عثمان الله تعالى أن يُرِي المسلمين عجائب قدرته في من أهانوا القرآن الكريم.

وشهدت العاصمة الدنماركية الأسبوع الماضي 3 حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف نفذها متطرفون، كما مزّق متطرف هولندي نسخة من المصحف الشريف ودنّسها وحرق بعض صفحاتها.