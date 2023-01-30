“شعرت بأني ابتعدت عن الدين”.. رجل بوسني يبدأ رحلة إلى الحج سيرًا من النمسا (فيديو)

بدأ رجل من البوسنة رحلته الطويلة من النمسا إلى مكة المكرمة سيرًا على قدميه، وسط جبال تكسوها الثلوج ودرجات حرارة منخفضة جدًّا.

وقرر أنور بيغانوفيج (52 عامًا) أن يمشي من مدينة فيلز النمساوية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وعن سبب اتخاذه هذا القرار قال الرجل “شعرت بأني أبتعد عن الدين، وهو ما دفعني للقيام بهذه الرحلة”.

وأضاف “كانت لديّ حاجة للاختلاء بنفسي، ورأيت أنه يجب عليّ إعادة النظر في حياتي”.

يحمل الخمسيني أعلامًا على ظهره ويدفع عربة صغيرة بعجلتين عليها الأمتعة التي يحتاج إليه خلال الرحلة، ويمشي بين الثلوج بعزم وحماس كبيرين.

يسير أنور في اليوم الواحد ما بين 35 و60 كيلومترًا حسب حالة الطقس، ووفق حساباته تتطلب رحلته 7 أشهر و7 أيام على الأقل.

ويأمل الوصول إلى مكة في يونيو/ حزيران المقبل بعد قطع نحو 6 آلاف و600 كيلومتر خلال رحلته.