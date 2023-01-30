بعد جولة للجزيرة مباشر.. منظمة قطر الخيرية تتكفل بمخيم للنازحين في ريف إدلب (فيديو)

قال المسؤولون عن مخيم “الأدهم” على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي للجزيرة مباشر، إن منظمة قطر الخيرية تكفلت بذلك المخيم العشوائي.

وأجرت الجزيرة مباشر قبل 10 أيام جولة في المخيم ووقفت على الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون السوريون فيه، في ظل انعدام وسائل التدفئة وتحول طرق المخيم إلى وُحول عند هطل الأمطار.

وتكفلت منظمة قطر الخيرية بالمخيم، حسب المسؤولين عنه، وستقوم بتشييد طرق فيه، وتوزيع سلات غذائية ومدّ قنوات الصرف الصحي، واستبدال الخيم والإنارة والتدفئة.

بإحسانكم وصّلنا (116) قافلة 🚚

أغثنا من خلالها أكثر من 232 ألف إنسان في مناطق اللجوء والاحتياج وإلى الآن مستمرين في رحلة إنقاذ متضرري الشتاء ❄️ ادعم #قوافل_هل_قطر 🇶🇦 https://t.co/En8u8k8c5Q تجوز الزكاة🌿#إحسانك_ينقذهم | #دفئوني pic.twitter.com/1p31BB7ldi — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) January 29, 2023

وشكر المسؤول عن المخيم أبو يوسف قناة الجزيرة مباشر التي سلطت الضوء على معاناة النازحين في مخيم “الأدهم”، كما شكر منظمة قطر الخيرية وكل من يرغب في المساهمة لأجل الشعب السوري.

وقال أبو يوسف إن النازحين يحتاجون إلى كل شيء، من خدمات وطرق وتدفئة وغذاء، مشددا على أنهم يعانون عناء تزداد شدته مع كل شتاء.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في سوريا علاء الدين اليوسف، إن المنطقة تدخل في منخفض جوي اليوم الاثنين يستمر مدة 10 أيام.

ونقل اليوسف في جولة جديدة من حملة “12 شتاء قارسا” -التي بدأتها الجزيرة مباشر قبل دخول فصل الشتاء بشهرين لنقل أوضاع النازحين في الشمال السوري- تحوّل طرقات المخيم إلى مسالك وحلية وعرة تقطع الطريق على أهاليه.

وقال عجوز من المخيم إنه يضطر كل فجر إلى السير كيلومترين في الظلام الدامس وسط الوحل للوصول إلى المسجد، لتجنّب الوحل ووعورة الطرق.

وقال النازحون المهجّرون من بيوتهم بسبب الحرب إن الخيام البالية التي يمكثون فيها لم تُستبدل منذ 10 سنوات.

وأفاد المسؤول عن مخيم الأدهم بأن المنظمات الخيرية في الشمال السوري قليلة، وأن ما تقدمه محدود جدا مقارنة بعدد النازحين.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر وضع أسرة يتكدس 8 من أفرادها في خيمة واحدة يحيط بها الوحل، وتخترقها مياه المطر.