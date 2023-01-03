على طريقة ميسي.. صحفيون فلسطينيون يكرمون زميلهم الكندي بإهدائه “البشت” (صور)

أهدى صحفيون فلسطينيون بمكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة مديرهم الكندي جيوم لافالي “بشتا” تكريما له بعد انتهاء فترة عمله في القطاع، اليوم الثلاثاء.

وعلى طريقة تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوزه بكأس العالم، ألبس الصحفيون زميلهم الكندي “البشت”.

كما أهدى الصحفيون لافالي عددا من القطع التراثية الفلسطينية.

وتصدرت لقطة ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي “البشت” المنصات العربية والعالمية بعد نهائي مونديال قطر، وعدّها بعضهم إحدى اللقطات التي ستخلد في تاريخ بطولات كأس العالم.

وألبس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نجم المنتخب الأرجنتيني البشت، قبل أن يرفع ميسي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر.