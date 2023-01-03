تشاهدون اليوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

الضفة الغربية / فلسطين

10:30 بتوقيت مكة المكرمة

رصد ردود الفلسطينيين في الضفة الغربية على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

طهران

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية

لندن

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

متابعة لاستئناف الإضراب بالسكك الحديدية لمدة خمسة أيام

رام الله / فلسطين

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة أسبوعية للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه

تونس

11:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لجبهة الخلاص بشأن إحالة رئيسها أحمد نجيب الشابي والقيادي رضا بالحاج للتحقيق

القدس المحتلة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعقد أولى جلساتها الرسمية

غزة / فلسطين

12:00بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية بشأن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البرازيل

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

التحضيرات لدفن جثمان أسطورة كرة القدم الراحل بيليه في مدينة سانتوس

لبنان

12:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم القيلعات بمنطقة عكار – شمال لبنان

طهران

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ذكرى اغتيال قاسم سليماني

تونس

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لحزب العمال التونسي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية بالبلاد والإضرابات العمالية

رام الله / فلسطين

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر بعنوان “أحرار بيرزيت بين تنسيق وملاحقة” ينظمه مجلس طلاب جامعة بيرزيت

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للجنة أساتذة الجامعات السودانية بشأن استئناف إضراب أساتذة الجامعات رفضًا للهيكل الراتبي وللمطالبة بتحسين الأجور وبيئة العمل

باريس

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مراسم تأبين ثلاثة عراقيين أكراد قتلوا في باريس على يد متطرف فرنسي يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي

باريس

15:00 بتوقيت مكة المكرمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

البرازيل

16:00 بتوقيت مكة المكرمة

دفن جثمان النجم البرازيلي الراحل “بيليه” في المقبرة العامودية بمدينة سانتوس بحضور عائلته

الخليل / فلسطين

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

استقبال الأسير المفرج عنه مأمون صبحي الشريف بعد أن أمضى 22 عاما في سجون الاحتلال

فلسطين

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

بيت عزاء الشهيد محمد حوشية في بلدة اليامون غرب جنين الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس

لبنان

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

الرياض

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لنادي النصر السعودي يقدم خلاله لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

فلسطين

19:30 بتوقيت مكة المكرمة

بيت عزاء الشهيد فؤاد عابد في بلدة كفر دان غرب الذي ارتقى برصاص الاحتلال صباح أمس في جنين

ميونيخ

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

قداس وداع للبابا بنديكت السادس عشر في كنيسة السيدة العذراء

واشنطن

22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الاجتماع الأول للمشرعين بمجلسي النواب والشيوخ في عام 2023 يتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من الأغلبية الجمهورية