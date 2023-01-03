تشاهدون اليوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
الضفة الغربية / فلسطين
10:30 بتوقيت مكة المكرمة
رصد ردود الفلسطينيين في الضفة الغربية على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
طهران
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية
لندن
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
متابعة لاستئناف الإضراب بالسكك الحديدية لمدة خمسة أيام
رام الله / فلسطين
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة أسبوعية للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه
تونس
11:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لجبهة الخلاص بشأن إحالة رئيسها أحمد نجيب الشابي والقيادي رضا بالحاج للتحقيق
القدس المحتلة
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعقد أولى جلساتها الرسمية
غزة / فلسطين
12:00بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية بشأن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
البرازيل
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
التحضيرات لدفن جثمان أسطورة كرة القدم الراحل بيليه في مدينة سانتوس
لبنان
12:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم القيلعات بمنطقة عكار – شمال لبنان
طهران
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ذكرى اغتيال قاسم سليماني
تونس
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لحزب العمال التونسي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية بالبلاد والإضرابات العمالية
رام الله / فلسطين
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر بعنوان “أحرار بيرزيت بين تنسيق وملاحقة” ينظمه مجلس طلاب جامعة بيرزيت
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للجنة أساتذة الجامعات السودانية بشأن استئناف إضراب أساتذة الجامعات رفضًا للهيكل الراتبي وللمطالبة بتحسين الأجور وبيئة العمل
باريس
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مراسم تأبين ثلاثة عراقيين أكراد قتلوا في باريس على يد متطرف فرنسي يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي
باريس
15:00 بتوقيت مكة المكرمة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
البرازيل
16:00 بتوقيت مكة المكرمة
دفن جثمان النجم البرازيلي الراحل “بيليه” في المقبرة العامودية بمدينة سانتوس بحضور عائلته
الخليل / فلسطين
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
استقبال الأسير المفرج عنه مأمون صبحي الشريف بعد أن أمضى 22 عاما في سجون الاحتلال
فلسطين
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
بيت عزاء الشهيد محمد حوشية في بلدة اليامون غرب جنين الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس
لبنان
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الرياض
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لنادي النصر السعودي يقدم خلاله لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
فلسطين
19:30 بتوقيت مكة المكرمة
بيت عزاء الشهيد فؤاد عابد في بلدة كفر دان غرب الذي ارتقى برصاص الاحتلال صباح أمس في جنين
ميونيخ
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
قداس وداع للبابا بنديكت السادس عشر في كنيسة السيدة العذراء
واشنطن
22:00 بتوقيت مكة المكرمة
الاجتماع الأول للمشرعين بمجلسي النواب والشيوخ في عام 2023 يتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من الأغلبية الجمهورية