الأزهر: أسهمنا في إنقاذ أكثر من 15 ألف شخص من الانتحار خلال 2022

قال الأزهر إن جهود مؤسساته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في إنقاذ أكثر من 15 ألف شخص من المقبلين على الانتحار خلال عام 2022.

وأضاف في بيان على صفحة الأزهر الرسمية على فيسبوك أن وحدة “لم الشمل” التابعة للأزهر أسهمت في تسوية أكثر من 41 ألف حالة نزاع أسرية.

وعبر وسم #حصاد_2022 احتفى الأزهر عبر صفحاته المختلفة بما أنجزته مؤسساته خلال العام، لافتا إلى توسيع أنشطة أروقته وزيادتها من خلال افتتاح أكثر من ألف فرع لرواق الطفل بجميع المحافظات.

وأشارت الصفحة إلى أن لديها 155 ألف طفل يحفظون القرآن بالمحافظات، موضحة أن الأزهر لديه 63 فرعًا لتحفيظ القرآن والتجويد للكبار، تستهدف 11 ألف دارس، و27 فرعًا آخر لتعليم العلوم العربية والشرعية.

كما أطلق مجمع البحوث الإسلامية حصاده السنوي لذات العام، معلنا عقد أكثر من 53 ألف محاضرة وندوة تناولت قضايا الزواج المبكر والطلاق وحقوق المرأة والطفل، وعقد حوالي 70 ألف محاضرة وندوة للمواجهة الفكرية، تتضمن رد الهجوم على القرآن والسنة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخلال العام، أطلق وعاظ وواعظات الأزهر رسالات توعوية بمنشآت مختلفة نشرها المجمع عبر “إنفوغراف” على حسابه الموثق في فيسبوك، وضم تلك المنشآت مستشفيات وسجونًا وشركات ومقاهي وأماكن أخرى.

وأسهم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر المعتدل، ومعالجة الظواهر السلبية من خلال حضوره الميداني، وعمله المكثف على منصات التواصل.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مكتب النائب العام وقوع 2584 حالة انتحار شهدتها مصر خلال عام 2021.

وبلغت حالات الطلاق في مصر 254 ألف حالة خلال عام 2021، بزيادة ما يقرب من 32 ألف حالة عن عام 2020، وبمتوسط 698 عدد حالات طلاق في اليوم بنسبة طلاق سجلت في المدن نحو 56% ونسبة 43% طلاق في القرى والأرياف بحسب إحصاءات رسمية.