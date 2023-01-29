9 في عداد المفقودين.. مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال بانقلاب قارب في باكستان (فيديو)

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 10 أطفال لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما انقلب قارب يقل تلاميذ مدرسة دينية في سد تاندا بشمال غرب باكستان مع استمرار جهود الإنقاذ.

وأضاف فرقان خان نائب مفوض منطقة كوهات في “إقليم خيبر بختون خوا” حيث وقع الحادث أن 6 آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وتابع خان أن الضحايا تلاميذ في مدرسة دينية قريبة، وقال مسؤولون إن عددًا أكبر من التلاميذ مفقودون، ولم يقدموا تفاصيل عن عددهم، وقال خان إن الشرطة أغلقت السد أمام الرحلات الترفيهية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطات محلية ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإنقاذ في المياه.

وقال الطفل محمد مصطفى البالغ 11 عامًا الذي نجا من الغرق، من سريره في المستشفى في بلدة كوهات القريبة، إن “القارب انقلب فجأة” مضيفًا “كانت المياه شديدة البرودة وتخدر جسدي، كنت على وشك الإغماء عندما أنقذني رجل”.

وأوضح الضابط في الشرطة مير رؤوف أنه تم العثور على 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين (7 و14 عامًا) قتلى، وتم إنقاذ 11 آخرين، 6 منهم في حالة خطيرة، مضيفًا أن ما يصل إلى 9 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وأضاف “القارب كان في حالة سيئة ومحملًا أكثر من طاقته”.

وغالبًا ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالبًا ما تكون السفن في حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، ما يتسبّب في سقوط الركاب.