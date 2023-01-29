شاب كويتي يوزع الطعام في شوارع بلاده احتفاء بعملية القدس (فيديو)

وزّع شاب كويتي الطعام في شوارع بلاده تكريمًا للشهيد الفلسطيني خيري علقم منفّذ عملية القدس الذي قتل فيها 7 إسرائيليين قبل أن يستشهد.

وطلب الشاب راشد طراروة من جميع من حوله الدعاء لفلسطين، حيث يظهر في الفيديو وهو يقول “ادعِ لفلسطين يا حبيبي. ادعوا لفلسطين يا إخوان”.

شاب كويتي يوزع الطعام تكريمًا للشهيد الفلسطيني #خيري_علقم.. وهذا ما قاله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UPxpYwClWs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 29, 2023

وقال طراروة في تسجيل مصور له “وزعنا وجبات على روح الشهيد خيري علقم. أنشر هذا الفيديو حتى تكون عادة التوزيع هذه كويتية وليست فلسطينية فقط”.

وأشار إلى حملات في بلاده لتوزيع الحلويات والوجبات بالإضافة لأعمال الخير الكثيرة على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وقال في ختام تسجيله الذي نشره على تويتر “شكرًا لكم يا أهل فلسطين وشكرًا للمقاومين الأبطال”.

وشهدت القدس الجمعة والسبت، عمليتي إطلاق نار استهدفتا إسرائيليين، وأدتا إلى مقتل 7 منهم وإصابة 8 على الأقل بينهم حالات خطيرة.

ووقعت العمليتان غداة استشهاد 9 فلسطينيين في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس.