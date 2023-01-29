الجثث تفحمت.. مصرع العشرات إثر سقوط حافلة ركاب عن جسر (فيديو)

لقي 41 على الأقل مصرعهم إثر سقوط حافلة ركاب في واد جنوب غربي باكستان، صباح الأحد، بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقع الحادث في بلدة “لاسبيلا” بإقليم بلوشستان، التي تبعد نحو 116 كليو مترًا عن كراتشي، العاصمة التجارية للبلاد.

وقال حمزة أنجوم مساعد مفوض الحكومة في “لاسبيلا” إن الحافلة المنكوبة كانت تقل 48 راكبًا، وكانت في طريقها من مدينة كويتا مركز إقليم بلوشستان إلى مدينة كراتشي.

وأضاف أن الحافلة كانت مسرعة، واصطدمت أولًا بعمود لتفادي منعطف، ومن ثم سقطت في واد واشتعلت النيران فيها.

وتابع “عندما تحطمت الحافلة، اشتعلت فيها النيران على الفور” مضيفًا أن “ألسنة اللهب كانت مستعرة جدًا بسبب الوقود بحيث كان من الصعب السيطرة عليها”.

وفي مقطع فيديو بثته سلطات الولاية، ظهر رجال الإنقاذ وهم يعملون على إخراج الجثامين حول هيكل الحافلة المتفحمة التي يتصاعد منها الدخان في قاع نهر جاف.

وأوضح أنجوم أن 3 أشخاص على الأقل من بينهم سيدة وطفل تم إنقاذهم، فيما أعرب عن مخاوفه من زيادة الوفيات إثر الحادث الأليم.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ مستمرة لانتشال الجثث المتبقية وإنقاذ الجرحى.

وقال أنجوم “نخشى أن يكون السائق قد نام” مضيفًا أن السرعة قد تكون أيضًا سبب هذه المأساة.

ومن المقرر فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، وإجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا “المشوهين بشدة”، بحسب المسؤول.

ولباكستان سجل مروع من حوادث السير الدامية لأسباب عدة منها سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة، وغالبًا ما تنقل الحافلات عددًا من الركاب يفوق طاقتها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قُتل أكثر من 27 ألفا على طرق باكستان في 2018.