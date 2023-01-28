كلب يقتل رجلا نصرة للرسول.. واقعة تسببت في اعتناق 40 ألف مغولي الإسلام (فيديو)

قصّ الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان واقعة أوردها العلامة ابن الجوزي، في عهد الحاكم المغولي هولاكو الذي سمح للنصارى بتنصير المغول.

وقال الشيخ خلال لقاء عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن 40 ألفًا من المغول اجتمعوا لحضور كلمة يلقيها نصراني يدعوهم فيها إلى الدخول إلى دينه.

وأورد ابن الجوزي أنه “بدأ كلمته بسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وعند ذلك فكّ كلب رباطه وهاجم الرجل النصراني.

وأضاف “أوقف الحاضرون الكلب وقالوا للنصراني إنه انتفض نصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم”.

ويقول الشيخ الشيخ بدر الدين إن النصراني رفض تصديق ذلك وقال إن “للكلب عزة نفس” وإنه “غضب عندما أشرت إليه بأصبعي”، وتابع دعوته بالهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويروي ابن الجوزي في قصته أن الكلب فك رباطه مرة أخرى وانقض على رقبة الرجل فقتله، مما جعل 40 ألفًا من المغول يعتنقون الإسلام في تلك اللحظة.

وكان موضوع حلقة برنامج (أيام الله) هذا الأسبوع عن “كيف نعتني بالقرآن الكريم وندافع عنه؟”، ودعا الداعية الشيخ عثمان الله تعالى أن يري المسلمين عجائب قدرته في من أهانوا القرآن الكريم.

وشهدت العاصمة الدانماركية الأسبوع الماضي 3 حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف نفذها متطرفون، كما مزّق متطرف هولندي نسخة من المصحف الشريف ودنّسها وحرق بعض صفحاتها.