لقطات لشاب داخل “مصعد الموت” تحصد عشرات الملايين من المشاهدات.. هل نجا؟ (فيديو)

حقق مقطع فيديو نشره أحد الناشطين على حسابه بموقع (تيك توك) نحو 45 مليون مشاهدة في أقل من يوم، وهو يوثّق مغامرة خاضها في مصعد وعاش خلالها لحظات عصيبة.

وأظهر الفيديو لقطات من داخل مصعد غير مكتم على ما يبدو، حيث يظهر أحد الجدران أثناء صعوده في المبنى.

ووثق صاحب الحساب لحظات مرعبة تُظهر سقوط لوح خشبي كبير داخل المصعد، نجا منه بأعجوبة.

ونشر مقطع الفيديو بالصوت الأصلي، وهو ما زاد المشهد رعبًا.

وكتب صاحب الحساب في تعليق على الفيديو “أسانسير الموت”.

وصوّر يده وهي ترجف من الخوف بعد نزوله سالمًا من المصعد المرعب.