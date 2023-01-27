كيف ساهم “مشروع هدهد” في دخول 52 ألف شخص الإسلام؟ نبيل العوضي يجيب (فيديو)

دخل 52 ألف شخص للإسلام بفضل مشروع “هدهد” على مرّ 5 سنوات منذ بدايته، وأوضح الدكتور والداعية الإسلامي نبيل العوضي كيف بدأ المشروع وتطور.

وقال الدكتور عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن الفكرة كانت استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى.

وعُرضت على الدكتور العوضي مشاريع درس جميعها وأخذ نقاط القوة من كل واحد فيها وتجنب نقاط الضعف، وفق تعبيره.

ووصل المشروع إلى أكثر من 150 دولة دخلت عن طريق “هدهد” مباشرة، وأشهر أزيد من 52 ألف شخص إسلامه عبر المشروع ثم انخرطوا في حلقات التعليم عبر الإنترنت.

ويعتمد المشروع على 30 داعية إسلامي ثابتون و250 متطوع ومتطوعة في الدعوة إلى الله، يتحدث الدعاة والمتطوعون 10 لغات.

وأوضح الداعية الإسلامي أن المشروع لا يعتمد فقط على اللغة الإنجليزية بل لغات أخرى منها الإسبانية والفرنسية والروسية والصينية، وشدد على أن التركيز في الأشهر والسنوات المقبلة سيكون على اللغة الإسبانية.

ومضى إلى أن 800 مليون إنسان يفهمون اللغة الإسبانية وينطقون بها، إذ في أمريكا اللاتينية لوحدها ما يقارب 450 مليون.

ودعا الدكتور العوضي المتقنين للغة الإسبانية من المسلمين والراغبين في المشاركة في المشروع، عبر شاشة الجزيرة مباشر إلى التواصل معه بشكل مباشر عبر حسابات هدهد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المهمة ستكون “تعريف الناس بدين الله بأجمل الطرق”، وذلك عبر مقاطع فيديو وصور وتصاميم مُبسطة حتى يفهمها الجميع.