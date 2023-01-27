صيدلاني ينقذ طفلا من الاختناق ويتحدث للجزيرة مباشر عن اللحظات العصيبة (فيديو)

أنقذ صيدلاني عراقي طفلًا كاد يموت خنقًا. ووثقت كاميرات المراقبة في صيدلية صاغ في أربيل الحادثة، حيث دخلت امرأة تحمل ابنها بيدها، ولم تستطع إمساك نفسها من الصراخ ظنًا منها أن ابنها توفي.

وقال الدكتور محمد داود الذي أنقذ الطفل داخل الصيدلية إن الأم دخلت وهي تصرخ “ابني مات ابني مات”.

وأوضح خلال حديثه مع الجزيرة مباشر أن فحصه السريع كشف أن علامات الطفل الحيوية لم تنته بعد، فحاول إنقاذه خلال ثوان وصفها بالعصيبة.

وأظهر الفيديو الدكتور وهو يخرج من فم الطفل علكة كبيرة، ليعود قلب الطفل والأم معه للحياة.

شاهد 🎥 | صيدلي عراقي ينقذ طفلًا بإعجوبة من الاختناق ويتحدث للجزيرة مباشر عن تلك اللحظات العصيبة#العراق pic.twitter.com/gJv8YIRhxa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2023

يشار إلى أن الاختناق بسبب الطعام هو أحد أكثر الأسباب شيوعًا لوفيات الأطفال الرضع في العديد من الدول بعد حوادث الطرق وحرائق المنازل.

ويحدث عند وجود طعام أو شيء يمنع حركة خروج الهواء أو دخوله من الرئة وإليها.