لم يتجاوز الرابعة.. طفل يعلّم نفسه قراءة لغات عدة أثناء لعبه على جهازه اللوحي

في واقعة خارقة للعادة، استطاع طفل بريطاني لم يتجاوز الرابعة من عمره، أن يُعَلِّمَ نفسه القراءة والأرقام بلغات مختلفة (من ضمنها اللغة الصينية) أثناء مشاهدة التلفاز واللعب على جهازه اللوحي.

ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية، تمكن طفل يُدعى تيدي هوبز، من تعليم نفسه القراءة أثناء مشاهدة التلفاز واللعب على جهازه اللوحي من دون أن ينتبه والداه.

وأصبح تيدي، بحسب الصحيفة، أصغر عضو في جمعية “منسا” الدولية في المملكة المتحدة، التي تضم بين صفوفها من يتميزون بدرجة عالية من الذكاء، بعد أن طلب والداه من الزائرين الصحيين تقييمه قبل دخول المدرسة.

وقالت والدة تيدي، إنها ووالده ظنّا في البداية أنه كان يصدر أصواتًا فقط أثناء لعبه على جهازه اللوحي، ثم أدركا أنه كان يردد الأرقام باللغة الصينية، ولم يكن حينها قد تجاوز الثانية من عمره.

🗞 British boy who taught himself to read aged two joins Mensa 🗞

'But has he got any life experience?!'@TheSimonEvans, @JoshxHowie and @NickDixoncomic react to The Guardian pic.twitter.com/vymABol4wZ

— GB News (@GBNEWS) January 24, 2023