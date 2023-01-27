علّقه وسار به مسافة 100 كيلومتر.. سائق شاحنة يلقّن لصا درسا لن ينساه (شاهد)

لقّن سائق مكسيكي لصًا حاول سرقة شاحنته، درسًا لن ينساه، حيث علقه خارج قمرة القيادة وسار به مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بين مدينة “بوبيلا” و”أوريزابا”.

وفي مقطع لا يتجاوز الدقيقة ونصف الدقيقة، ظل اللص المعلّق خارج العربة يطالب سائق الشاحنة بإنزاله، ومن يأسه ظل يلوّح للمارة إلى حد أنه لوّح إلى عناصر من الحرس الوطني كانوا على الجانب الآخر من الطريق، وفق وسائل إعلام محلية.

وسُمع أفراد طاقم الشاحنة وهم يقدمون إشعارات لاسلكية بما يحدث، ويصفون أنهم على وشك الوصول إلى أحد نقاط الشرطة، حيث يمكنهم تسليم اللص إلى السلطات.

وقال السائق إن هذه كانت الطريقة الأفضل لإخضاع السارق، مشيرًا إلى أن اللص لم يكن بمفرده، بل كان برفقة لصوص آخرين في مركبة أخرى، وهو ما أدركه السائق منذ اللحظة الأولى لعملية السرقة، بحسب إعلام محلي.

وأبلغ مكتب المدعي العام لولاية بويبلا أنه تلقّى الشكوى وأنه يجري بالفعل التحقيقات اللازمة.