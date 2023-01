كويكب بحجم شاحنة ضخمة يقترب إلى أدنى مسافة من الأرض.. ماذا لو وقع الاصطدام؟

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن كويكبًا بحجم شاحنة سيمر قرب الأرض، بأدنى مسافة في تاريخ حالات الاقتراب المسجلة من كوكبنا، مطمئنة بأنه لا يشكل أيّ خطر.

وقالت ناسا إن هذا الكويكب الذي أطلقت عليه اسم “بي يو 2023″، رصده أحد هواة علم الفلك، وسيقترب من الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، مؤكدة أنه من المتوقع أن يصل إلى مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، وهي مسافة أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول الأرض.

وقالت (ناسا) إنه لا يوجد خطر من أن يصطدم هذا الكويكب بالأرض، ولكن حتى لو حدث مثل هذا الاصطدام، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره ما بين 3.5 أمتار و8.5 أمتار سيتفكك إلى حد كبير في الغلاف الجوي للأرض، مما قد يفضي إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.

ورُصد الكويكب، يوم السبت الماضي، بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من جانب عالم الفلك الهاوي جينادي بوريسوف الذي سبق أن رصد مذنبًا بين النجوم عام 2019.

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) January 26, 2023