“أوكلاند” أكبر مدن نيوزيلندا تغرق في مياه الأمطار (فيديو)

أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث سيول غمرت المنازل والشوارع في أنحاء أوكلاند كافة أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم الجمعة.

ودعت هيئة الدفاع المدني سكان أوكلاند، التي يقطنها 1.6 مليون نسمة، للاحتماء داخل منازلهم أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

واستجابت طواقم دائرتي الإطفاء والطوارئ لأكثر من ألف نداء استغاثة من أشخاص متضررين جراء الأمطار.

Auckland bus way swamped pic.twitter.com/9XIcsm2Lrz — Adam (@CrazyIdeasNZ) January 27, 2023

وذكر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي أن أجزاء من أوكلاند هطلت فيها كمية من الأمطار توازي نحو 80% من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف.

وأضاف أنه “من المحتمل أن تشهد أجزاء من أوكلاند هطول معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف بأكمله في يوم”.

وشهدت كوميو، إحدى ضواحي شمال غرب أوكلاند، هطول 79% من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف في غضون 15 ساعة، حيث بلغ ارتفاع مياه الأمطار 166 ملليمترًا.