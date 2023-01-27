“أوكلاند” أكبر مدن نيوزيلندا تغرق في مياه الأمطار (فيديو)
أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث سيول غمرت المنازل والشوارع في أنحاء أوكلاند كافة أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم الجمعة.
ودعت هيئة الدفاع المدني سكان أوكلاند، التي يقطنها 1.6 مليون نسمة، للاحتماء داخل منازلهم أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
#flooding #auckland #epsom out front pic.twitter.com/mH1j3p74sm
— Lloyd Budd (@lloydbudd_) January 27, 2023
واستجابت طواقم دائرتي الإطفاء والطوارئ لأكثر من ألف نداء استغاثة من أشخاص متضررين جراء الأمطار.
Auckland bus way swamped pic.twitter.com/9XIcsm2Lrz
— Adam (@CrazyIdeasNZ) January 27, 2023
وذكر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي أن أجزاء من أوكلاند هطلت فيها كمية من الأمطار توازي نحو 80% من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف.
وأضاف أنه “من المحتمل أن تشهد أجزاء من أوكلاند هطول معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف بأكمله في يوم”.
#Auckland pic.twitter.com/RamXogCF0V
— RainbowTui (@PrzemekRM) January 27, 2023
وشهدت كوميو، إحدى ضواحي شمال غرب أوكلاند، هطول 79% من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف في غضون 15 ساعة، حيث بلغ ارتفاع مياه الأمطار 166 ملليمترًا.
#نيوزيلاندا | المياه تَغمُر صالات مطار #أوكلاند الدولي بنيوزيلاندا مما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية و تعليق جميع الرحلات . pic.twitter.com/7OJ5cCCF7K
— منصة صدى الطيران 🇸🇩 (@AviationEcho18) January 27, 2023