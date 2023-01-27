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“أوكلاند” أكبر مدن نيوزيلندا تغرق في مياه الأمطار (فيديو)

المياه تغطي شوارع مدينة أوكلاند بنيوزيلندا
المياه تغطي شوارع مدينة أوكلاند بنيوزيلندا (AP)
27/1/2023-|آخر تحديث: 27/1/202306:47 PM (مكة المكرمة)

أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث سيول غمرت المنازل والشوارع في أنحاء أوكلاند كافة أكبر مدن نيوزيلندا، اليوم الجمعة.

ودعت هيئة الدفاع المدني سكان أوكلاند، التي يقطنها 1.6 مليون نسمة، للاحتماء داخل منازلهم أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

واستجابت طواقم دائرتي الإطفاء والطوارئ لأكثر من ألف نداء استغاثة من أشخاص متضررين جراء الأمطار.

وذكر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي أن أجزاء من أوكلاند هطلت فيها كمية من الأمطار توازي نحو 80% من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف.

وأضاف أنه “من المحتمل أن تشهد أجزاء من أوكلاند هطول معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف بأكمله في يوم”.

وشهدت كوميو، إحدى ضواحي شمال غرب أوكلاند، هطول 79% من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف في غضون 15 ساعة، حيث بلغ ارتفاع مياه الأمطار 166 ملليمترًا.

المصدر : الألمانية