منوعات|السعودية

عبدالله بانعمة.. السعودية تودّع الداعية “المتفائل” بعد 30 سنة من الشلل الرباعي

الداعية الراحل عبد الله بانعمة (تواصل اجتماعي)
27/1/2023-|آخر تحديث: 27/1/202305:01 PM (مكة المكرمة)

تصدر اسم الداعية عبد الله بانعمة منصات التواصل ومحرك بحث غوغل بالسعودية عقب إعلان وفاته، فجر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض دام سنوات، في حين شيعته جماهير غفيرة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ونعى عدد من العلماء والمشايخ، الداعية السعودي الراحل وتداول محبّوه مقاطع فيديو له، وتحولت المنصات إلى دفتر عزاء رثاء للفقيد وتصدّر وسم (#وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة) موقع تويتر في السعودية.

وأفادت صحيفة (سبق) السعودية أن الداعية قد أُصيب بشلل رباعي قبل 30 عامًا، فأصبح لا يستطيع تحريك أي جزء من جسمه سوى رأسه فقط.

وأفادت مواقع سعودية أن بانعمة تعرض لحادث في شبابه، إذ كُسرت فقرات من عموده الفقري أثناء قفزه في المسبح مما شلّ حركته.

وشُغف الداعية السعودي المولود عام 1976 بالرياضة منذ أن شبّ. وقالت مواقع سعودية إن بانعمة كان من هواة الرياضات الدفاعية قبل إصابته عام 1993 عندما كان يدرس في المرحلة الثانوية.

ولم يمنع المرض الداعية من دعوة الشباب إلى الله وحفظ القرآن الكريم وكان مثالًا لمتابعيه في الرضا بالقضاء والقدر، كما كان دائم النصح والدعوة إلى التفاؤل.

وكان بانعمة قد قال في لقاء له على قناة (المجد) “أحيانًا يضيق عليّ الحال بسبب الشيطان والنفس والهوى، لكن ما إن أذهب لزيارة مريض آخر حتى أعود -والله- سليمًا كأن ليس بي شيء”.

ونشر عدد من محبي الداعية -وفق (سبق)- كيف كان بانعمة يخشى الموت قبل إدراك صيام رمضان، كما كان يُوصي كثيرًا بالصلاة وبرّ الوالدين، وتجنُّب قطيعة الرحم، والتوبة من الذنوب والمعاصي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام سعودية