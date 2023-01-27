عبدالله بانعمة.. السعودية تودّع الداعية “المتفائل” بعد 30 سنة من الشلل الرباعي

تصدر اسم الداعية عبد الله بانعمة منصات التواصل ومحرك بحث غوغل بالسعودية عقب إعلان وفاته، فجر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض دام سنوات، في حين شيعته جماهير غفيرة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ونعى عدد من العلماء والمشايخ، الداعية السعودي الراحل وتداول محبّوه مقاطع فيديو له، وتحولت المنصات إلى دفتر عزاء رثاء للفقيد وتصدّر وسم (#وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة) موقع تويتر في السعودية.

جنازة الشيخ #عبدالله_بانعمة بعد صلاة #الجمعة في #المسجد_النبوي تشهد حضور كثيف من المشيعين pic.twitter.com/0ej5Vr46lG — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) January 27, 2023

وأفادت صحيفة (سبق) السعودية أن الداعية قد أُصيب بشلل رباعي قبل 30 عامًا، فأصبح لا يستطيع تحريك أي جزء من جسمه سوى رأسه فقط.

وأفادت مواقع سعودية أن بانعمة تعرض لحادث في شبابه، إذ كُسرت فقرات من عموده الفقري أثناء قفزه في المسبح مما شلّ حركته.

فتحت عيني على خبرٍ أليم:

إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. كان في الدنيا من الشللِ يعاني، والآن..

انتقل إلى دار الخلود والأماني -بإذن الله- عرفته ليس له أعداء

قلبه أطهر من الماء

وكأنه من أهل السماء ! دعواتكم له.#عبدالله_بانعمه #وفاة_عبدالله_بانعمه #عبدالله_بانعمة_في_ذمة_الله pic.twitter.com/q7lv29CVuA — عمر السعدان omar alsadan (@omaralsadan) January 27, 2023

وشُغف الداعية السعودي المولود عام 1976 بالرياضة منذ أن شبّ. وقالت مواقع سعودية إن بانعمة كان من هواة الرياضات الدفاعية قبل إصابته عام 1993 عندما كان يدرس في المرحلة الثانوية.

ولم يمنع المرض الداعية من دعوة الشباب إلى الله وحفظ القرآن الكريم وكان مثالًا لمتابعيه في الرضا بالقضاء والقدر، كما كان دائم النصح والدعوة إلى التفاؤل.

#وفاه_الداعيه_عبدالله_بانعمه العشرات يشيعون الداعية عبدالله بانعمه في مقبره البقيع بالمدينه بعد الصلاه علية عصر اليوم رحمه الله pic.twitter.com/B93mEIA6kd — موسى مدهس (@mmmnnn17) January 27, 2023

وكان بانعمة قد قال في لقاء له على قناة (المجد) “أحيانًا يضيق عليّ الحال بسبب الشيطان والنفس والهوى، لكن ما إن أذهب لزيارة مريض آخر حتى أعود -والله- سليمًا كأن ليس بي شيء”.

ونشر عدد من محبي الداعية -وفق (سبق)- كيف كان بانعمة يخشى الموت قبل إدراك صيام رمضان، كما كان يُوصي كثيرًا بالصلاة وبرّ الوالدين، وتجنُّب قطيعة الرحم، والتوبة من الذنوب والمعاصي.

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي أخي وحبيبي الداعية #عبدالله_بانعمة

بعد سنوات طويلة مع المرض

أصيب بالشلل الرباعي قبل ٣٠ سنة، فأمضى زهرة عمره لايتحرك سوى رأسه

لكنه كان صابراً خلوقاً مبتسماً داعياً للخير ومؤثراً في الشباب

رحمه الله وغفر له وأحسن عزاء أهله ومحبيه

#عبدالله_بانعمه pic.twitter.com/vSN7jxpzlh — د . سامي الحمود (@Sami_Alhomood) January 27, 2023

أسأل الله أن يغفر ويرحم #عبدالله_بانعمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

تابعناه واستمعنا له وما علمنا عنه إلا خيراً وبراً..

رحمه الله رحمة واسعة

وأسأل الله أن يرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. وأحسن الله عزاءهم جميعاً. — د. عبدالله العودة (@aalodah) January 27, 2023

أكثر من ثلاثين سنة وهو في شلل رباعي لا يحرك إلا رأسه …. ومع هذا البلاء لم ينقطع عن الدعوة إلى الله

اللهم ألحق عبدك عبد الله بانعمة في الصالحين pic.twitter.com/K8S7NB8AAK — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) January 27, 2023

رحل عن دنيانا الداعية

عبدالله بانعمة

بعدما نثر الخير الكثير

مستفيدا من واقع شلل بدنه الكامل

فبث #الأمل في قلوب اليائسين

وكان مدرسة في الصبر، الرضا، الإيجابية، الأمل والدعوة إلى الله…

شاركته في محاضرات وخواطر

في #السعودية و #الكويت

رحمه الله وغفر له

#وفاه_الداعيه_عبدالله_بانعمه pic.twitter.com/2w5Kf6SocR — محمد العوضي (@mh_awadi) January 27, 2023

#وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة

رحمه ﷲ وغفر له وأسكنه فسيح جناته

لقد كان مثالاً فيما نحسبه ولا نزكي على ﷲ أحداً في أمرين مهمين:

الصبر على البلاء حيث لم يسمع منه إلا الحمد والثناء على ﷲ على الرغم من شدة بلائه وطوله

وخدمة دين ﷲ بالكلمة والموعظة حيث لم تثنه إعاقته عن الدعوة إلى ﷲ pic.twitter.com/nb3eHEqlEO — د. خالد بن سعد الخشلان (@k_alkhashlan) January 27, 2023

رغم مرضه الشديد والشلل التام الذي عانى منه لمدة 30 سنة كاملة، إلا أنه لم يتوقف عن الدعوة إلى الله، وكان بحق معلمًا للصبر.. رحم الله الداعية عبدالله بانعمة وعوّضه خيرًا كثيرا.#وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة pic.twitter.com/R9njCKPPBD — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 27, 2023