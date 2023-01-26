ما أثر انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض؟ عصام حجي يجيب (فيديو)

قال الدكتور عصام حجي الباحث في علوم الأرض والكواكب إن تغيير لبّ الأرض الداخلي لمحور دورانه -الذي ذكرته دراسة نشرتها مجلة “نيتشر جيوساينس” العلمية- يمكن أن يؤثر في بعض التغييرات التي تقع في باطن الأرض.

وكشفت الدراسة أن باطن كوكب الأرض يقوم في الوقت الحالي بتغيير اتجاه دورانه المعتاد مقارنة بسطحها، في ظاهرة تحدث مرة كل بضعة عقود.

وأشارت الدراسة إلى أن حركة قشرة الأرض الآن ربما تكون في الاتجاه المعاكس لحركة باطنها، مبيّنة أنه رغم أن هذه الدراسة ربما تثير قلقًا من تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب الأرض، فإنه لن ينتج عن هذا الأمر أي شيء مخيف، إذ ربما كانت تحدث هذه الظاهرة منذ أزمان بعيدة.

التغييرات الواقعة

وقال حجي خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الأربعاء، إن التغييرات التي تقع في باطن الأرض مهمة، ويؤثر ذلك بشكل مباشر في الزلازل والبراكين والمجال المغناطيسي وحتى التغييرات في الفصول الأربعة.

وأوضح أن مجموع هذه التغييرات يؤثر في كوكب الأرض، مشيرا إلى أن أهم تغيير هو ما يجري للمجال المغناطيسي الذي يمنع الأشعة الضارة من الشمس.

وقال إن البحث يتحدث عن بطء في دوران نواة كوكب الأرض أدنى من المعدلات التي تم رصدها في السابق.





ولا يبدو هناك أي توقع واضح لازدياد وتيرة الزلازل والبراكين، كما يقول حجي، حيث إن ما يجري لن يكون أثره بشكل مباشر على حياتنا اليومية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، فقد قالت الدراسة إن عكس دوران النواة الداخلية لباطن الأرض، سيؤدي إلى تقصير ساعات النهار بمقدار جزء من الثانية على مدار عام كامل.

كما سيكون له تأثير طفيف في المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، مستبعدة في الوقت ذاته أن يكون لتلك التغييرات تأثير ملحوظ على الحياة فوق سطح الأرض.