“لا نمَلّ”.. فلسطيني يحوّل بقايا القذائف الإسرائيلية على بلدته إلى حُليّ للزينة (فيديو)

ابتكر فنان فلسطيني وسيلة مختلفة للرد على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدته بجنوب الضفة الغربية.

ويحول أكرم الوعرة (56 عاما) بقايا القذائف الإسرائيلية على مخيم عايدة إلى قطع فنية ويبيعها لزوار ورشته.

يوضح أكرم لكاميرا الجزيرة مباشر، أنه يوصل بعمله هذا رسالة إلى العالم عن كيف يقابل الفلسطينيون إجرام الاحتلال الإسرائيلي.

شجعت كثرة القذائف الإسرائيلية على المخيم أكرم على تطوير فكرته والمقاومة بالفن، واعتبرها رسالة منه إلى العالم، خصوصا أن معظم زبائن محله من الأجانب.

وقال الفنان عن معروضاته “هكذا حولت أداة القتل إلى قطع فيها محبة وروح الحياة من خلال هذه القطع الفنية”.

ويصنع المواطن الفلسطيني من مخلفات الأسلحة حُليًّا وتحفًا، وأوضح للجزيرة مباشر أن كل قذيفة تتشكل من 10 أنابيب كلّ منها 10 قطع.

وقال الوعرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 مجموعات كل 20 ثانية، أي 300 قطعة يحوّلها الرجل في ورشته البسيطة إلى فنّ شاهد على الدمار.

ويعتبر الفنان أن تحويل ما يستخدمه الاحتلال في القتل إلى قطع تعكس الجمال هو فكرة غريبة، الرسالة منها أننا “شعب لا يكلّ ولا يملّ”

وأضاف الوعرة “لنا مطالبنا وحقوقنا التي لم نتنازل عنها، وهي العودة لأراضينا في 48 وكل فلسطين”.