كيف يمكن التعامل مع خسارة الوظيفة في أوقات الأزمات؟

جائحة ثم حرب في أوربا وركود يلوح في الأفق. يبدو أن الأزمات تتوالى في السنوات الأخيرة القليلة. وفي ظل زيادة أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، يبدو الوقت سيئا للغاية كي تكون عاطلا.

وبالتالي، من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق على نحو متزايد بشأن خسارة وظائفهم. ولكن ما الذي يمكن أن يواجه هذا الخوف وما الذي يمكن أن يكون مفيدا إذا جاء الأسوأ؟

ويمكن أن تصبح الأمور صعبة عندما يؤدي الشعور بالخوف من خسارة محتملة للوظيفة إلى حلقة سلبية وتسبب الجمود. ولمنع هذا، من الأفضل التعامل أولا مع ما يخاف المرء منه.

ويقول أنطونيو آرا، رئيس جهاز علم النفس المهني التابع لوكالة التوظيف الاتحادية الألمانية في بوتسدام، إنه من المفيد أيضا تذكر كيف أدار المرء الأزمات التي مر بها في السابق.

وبهذه الطريقة يمكن أن يصبح المرء واعيا أكثر بمهاراته ونقاط قوته. ومن هذا المنطلق يمكن أن يسأل المرء نفسه “كيف يمكن لنقاط القوة تلك أن تساعد في إبقاء القلق بعيدا؟”.

يمكن أن يساعد تفكير المرء في مهاراته في تخفيف الأثر السلبي لخسارة الوظيفة على احترام الذات. ويمكن للمرء وقتها التحول إلى البناء على نقاط قوته.

كما ينصح عالم النفس أندرياس هيمسينغ أيضا بخلق حس من الإنجاز خارج العمل، على سبيل المثال بلعب رياضة أو قضاء وقت مع الأصدقاء والأسرة.

ويضيف: “من المهم السعي لاستقرار مضاد”. وهذا يمكن أن يشمل التطوع أو إيجاد هواية جديدة.

غير أنه إذا انتهى الحال بالمرء وقد خسر وظيفته بالفعل، هنا يجب عليه أخذ بعض الوقت للتفكير فيما حدث. ثم، حسبما تقول كريستيانه كارش، وهي مدربة إعادة التوجيه المهني، يمكن للمرء أن يفكر في السبب الحقيقي لخسارة الوظيفة: هل هو بسبب ما أرتكبه من أخطاء أم أن الفصل لأسباب خارجية؟

وإذا لم يكن للمرء دخل فيما حدث، فيجب ألا يقوض هذا ثقته بنفسه. وإذا كان له يد فيما حدث، فيمكن أن يكون بداية للحصول على إعادة توجيه مهنية.

وعلى أي حال، يجب أن ينتبه المرء ألا يغرق في حلقة من الشفقة على الذات. ويقول آرا “بعد بطالة مفاجئة، يمكن أن يسمح المرء لنفسه بفترة راحة قصيرة. ولكن من المهم أن يتحرك مجددا”.