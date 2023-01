مصر تكشف عن مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر (فيديو)

أعلنت مصر الكشف عن “مدينة سكنية أثرية كاملة” من العصر الروماني تعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر جنوب البلاد.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، أمس الثلاثاء، بأن البعثة نجحت “في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي”.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أنه تم العثور خلال أعمال الحفر على “عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي”.

كذلك تم العثور على عدد من الورش لصناعة وصهر المعادن، بداخلها عدد من الأواني الفخارية وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وأكد وزيري أن هذا الاكتشاف “كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة”.

وأضاف أن “البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة”.

الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر .

The discovery of the first complete residential city in eastern Luxor.#Egypte #Tweets #Luxor #tourism #Archaeology #heritage #StayTuned #explore #مصر pic.twitter.com/gzldbWtcPM

