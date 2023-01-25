مصر تكشف عن مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر (فيديو)

أعلنت مصر الكشف عن “مدينة سكنية أثرية كاملة” من العصر الروماني تعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر جنوب البلاد.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، أمس الثلاثاء، بأن البعثة نجحت “في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي”.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أنه تم العثور خلال أعمال الحفر على “عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي”.

كذلك تم العثور على عدد من الورش لصناعة وصهر المعادن، بداخلها عدد من الأواني الفخارية وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وأكد وزيري أن هذا الاكتشاف “كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة”.

وأضاف أن “البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة”.

وكانت مدينة طيبة القديمة، المعروفة حاليا بالأقصر واحدة من أهم المدن اعتبارا من عصر الدولة الوسطى (2055 – 1650 ق.م.)، وعصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 – 1069 ق.م.).

وأُضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن “كنوز” أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

وكشفت مصر في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري عن مقبرة ملكية فرعونية جديدة، من المحتمل أنها تعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت البلاد قبل 3500 عام، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة في البر الغربي بالأقصر في جنوب البلاد.

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح “المتحف المصري الكبير” قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري من أجل دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.