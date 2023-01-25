داخل سلة قمامة.. مصادفة غريبة تفضح تاجر مخدرات وزبائنه وتكشف سوقا على “الشبكة المظلمة”

فضح تاجر مخدرات نفسه، وكشف سوقًا على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) لبيع المخدرات، عندما تخلّص من دفتر ملاحظات دوّن فيه أسماء زبائنه وعناوينهم، وألقى به في سلة مهملات، بولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع (بيزنس إنسايدر) الأمريكي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على دفتر ملاحظات سلكي أحمر اللون بداخل أحد صناديق القمامة، مكتوب على غلافه بخط اليد عبارة “ممنوع اللمس”، وبعد تصفح الدفتر وجدوا 4 ملاحظات لاصقة، تبين بعد البحث أنها لعملاء التاجر على أسواق الشبكة المظلمة، التي كان يستخدمها لإنهاء صفقاته.

كان مسؤولو إنفاذ القانون الفدراليون يحققون على مدار العام الماضي مع أحد الأشخاص المتهمين ببيع حبوب “أوكسيكودون” المخدرة عبر الشبكة المظلمة عن طريق العملات المشفرة.

A dark web drug trafficker gave the FBI a roadmap to his clients after they found his journal in a trash can. It was labeled 'Please Don't Touch!' https://t.co/fNWPZtymhw — Insider (@thisisinsider) January 21, 2023

وبعد العثور على دفتر الملاحظات، قام المحققون بإجراء “عمليات شراء خاضعة للرقابة” عبر الشبكة، وتمكّنوا من ربط العديد من الأفراد وعنوان الفواتير المرتبط بمحفظة العملة المشفرة المستخدمة لإجراء إحدى المعاملات، ليتم الكشف لاحقًا عن العملية برمتها.

وتقدر الأمم المتحدة أن أسواق الشبكة المظلمة تمثل نسبة ضئيلة من تجارة المخدرات العالمية، لكن استطلاعًا أجري العام الماضي وشمل عشرات الآلاف من متعاطي المخدرات عبر أنحاء العالم، أظهر أن نحو 1 من بين 4 ممن شملهم الاستطلاع قال إنه اشترى مخدرات عبر الشبكة المظلمة.

ففي روسيا، كانت النسبة 86%، وفي فنلندا والسويد أكثر من 40%، بينما كانت أكثر من 30% في كل من إنجلترا وأسكتلندا وبولندا.

وشهدت أسواق المخدرات الرقمية على الشبكة المظلمة انخفاضًا العام الماضي، لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا ذكرت أن العائدات ارتفعت بمعدل 14%.