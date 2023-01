داخل سلة قمامة.. مصادفة غريبة تفضح تاجر مخدرات وزبائنه وتكشف سوقا على “الشبكة المظلمة”

فضح تاجر مخدرات نفسه، وكشف سوقًا على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) لبيع المخدرات، عندما تخلّص من دفتر ملاحظات دوّن فيه أسماء زبائنه وعناوينهم، وألقى به في سلة مهملات، بولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع (بيزنس إنسايدر) الأمريكي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على دفتر ملاحظات سلكي أحمر اللون بداخل أحد صناديق القمامة، مكتوب على غلافه بخط اليد عبارة “ممنوع اللمس”، وبعد تصفح الدفتر وجدوا 4 ملاحظات لاصقة، تبين بعد البحث أنها لعملاء التاجر على أسواق الشبكة المظلمة، التي كان يستخدمها لإنهاء صفقاته.

كان مسؤولو إنفاذ القانون الفدراليون يحققون على مدار العام الماضي مع أحد الأشخاص المتهمين ببيع حبوب “أوكسيكودون” المخدرة عبر الشبكة المظلمة عن طريق العملات المشفرة.

A dark web drug trafficker gave the FBI a roadmap to his clients after they found his journal in a trash can. It was labeled 'Please Don't Touch!' https://t.co/fNWPZtymhw

— Insider (@thisisinsider) January 21, 2023