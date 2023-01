كلب يقتل أمريكيا بالرصاص والشرطة تكشف ملابسات الحادثة الغربية

في واقعة غريبة بالولايات المتحدة، قتل كلب بالرصاص صيادًا أمريكيًّا كان جالسًا في المقعد الأمامي لمركبة “بيك آب”، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، وفق بيان لشرطة مقاطعة سومنر في ولاية كانساس الريفية وسط البلاد.

وتعود الواقعة إلى صباح السبت الماضي، حين كان الكلب موجودًا في مؤخرة المركبة حيث وُضعت معدات الصيد والبندقية، عندما داس على السلاح مما أدى إلى تشغيله، حسب ما أوضح مكتب قائد الشرطة المحلية.

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو شاب في الثلاثين يدعى جوزيف أوستن سميث من “ويتشيتا” كبرى مدن كانساس، كان جالسًا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص في ظهره، وقد توفي على الفور متأثرًا بإصابته.

ولا يزال التحقيق متواصلًا، لكن بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بحادث صيد، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة. ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب.

We’ve reached the point where dogs are shooting their owners. https://t.co/qcM1laQ2ms

— Shannon Watts (@shannonrwatts) January 24, 2023