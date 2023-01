يومنا لن يكون 24 ساعة.. دراسة ترصد ظاهرة نادرة “لُب الأرض الداخلي يعكس محور دورانه”

كشفت دراسة حديثة، نشرتها مجلة “نيتشر جيوساينس” (Nature Geoscience) العلمية، أن باطن كوكب الأرض يقوم في الوقت الحالي بتغيير اتجاه دورانه المعتاد مقارنة بسطحها، في ظاهرة تحدث مرة كل بضعة عقود.

وأشارت الدراسة إلى أن حركة قشرة الأرض الآن ربما تكون في الاتجاه المعاكس لحركة باطنها، مبيّنة أنه بينما قد تثير هذه الدراسة قلقًا من تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب الأرض، فإنها أكدت أنه لا داعي للقلق، فلن ينتج عن هذا الأمر أي شيء مخيف، إذ ربما تحدث هذه الظاهرة منذ أزمان بعيدة.

The rotation of the Earth’s solid inner core may have recently paused and could be reversing, according to a study published in @NatureGeosci this week. These findings indicate that changes in the rotation could occur on a decadal scale. https://t.co/etDxT6uNxD

