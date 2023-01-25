يومنا لن يكون 24 ساعة.. دراسة ترصد ظاهرة نادرة “لُب الأرض الداخلي يعكس محور دورانه”

كشفت دراسة حديثة، نشرتها مجلة “نيتشر جيوساينس” (Nature Geoscience) العلمية، أن باطن كوكب الأرض يقوم في الوقت الحالي بتغيير اتجاه دورانه المعتاد مقارنة بسطحها، في ظاهرة تحدث مرة كل بضعة عقود.

وأشارت الدراسة إلى أن حركة قشرة الأرض الآن ربما تكون في الاتجاه المعاكس لحركة باطنها، مبيّنة أنه بينما قد تثير هذه الدراسة قلقًا من تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب الأرض، فإنها أكدت أنه لا داعي للقلق، فلن ينتج عن هذا الأمر أي شيء مخيف، إذ ربما تحدث هذه الظاهرة منذ أزمان بعيدة.

The rotation of the Earth’s solid inner core may have recently paused and could be reversing, according to a study published in @NatureGeosci this week. These findings indicate that changes in the rotation could occur on a decadal scale. https://t.co/etDxT6uNxD — Springer Nature (@SpringerNature) January 24, 2023

ووفقًا لما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، قالت الدراسة إن عكس دوران النواة الداخلية لباطن الأرض، سيؤدي إلى تقصير ساعات النهار بمقدار جزء من الثانية على مدار عام كامل.

كما سيكون له تأثير طفيف على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، مستبعدة في الوقت ذاته أن يكون لتلك التغييرات تأثير ملحوظ على الحياة فوق سطح الأرض.

وقال الدكتور شياو دونغ سونغ، أستاذ الزلازل بجامعة بيجين وأحد مؤلفي الدراسة، إنه بحلول عام 2009 تقريبًا توقف اللب الداخلي للأرض، والآن يتحرك تدريجيًا في الاتجاه المعاكس بالنسبة لسطح الأرض.

وأضاف أن دوران اللُّب الداخلي ناتج عن المجال المغناطيسي الذي يولّده اللب الخارجي السائل، مشيرًا إلى أن هذا الكشف يمكن أن يساعد على فهم كيفية دوران اللب الداخلي، وكيفية تفاعل طبقات الأرض المختلفة مع بعضها بعضًا.

Lectura del día

"Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation"https://t.co/0cHxdpkVed

Yang, Y., Song, X. Variación multidecadal de la rotación del núcleo interno de la Tierra. Nat. Geosci. (2023). https://t.co/Ez3kwBOwpO pic.twitter.com/DSPxlmYfV8 — Ajolotes espaciales (@ajolotespaciale) January 24, 2023

ويدور اللب الداخلي للأرض باتجاه دوران سطح الكوكب ذاته لكن بسرعة أعلى قليلًا، إذ يُتِم دورة كاملة إضافية كل ألف عام، فبينما يدور الكوكب نحو 360 درجة في اليوم، قدّر الباحثون أن اللب الداخلي في المتوسط​ يدور بمعدل درجة واحدة في السنة أسرع من بقية الأرض.

ويعود آخر تغيير في الدوران قبل الذي حدث عام 2009 إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، بينما سيُسجَّل التغيير التالي في منتصف أربعينيات القرن الحالي، وتُستكمل بذلك الدورة الكاملة للنواة المركزية حيث تستغرق نحو 7 عقود.

ويتكون اللب الداخلي للأرض من الحديد والنيكل، لكنه منفصل عن الجزء الصلب للأرض بطبقة خارجية سائلة، مما يساعد على تغيير حركته بشكل مغاير عن سطح الكوكب.