استُقبلوا بـ”طلع البدر علينا”.. معتمرون بريطانيون يسيرون على الأقدام من مكة إلى المدينة (فيديو)

سار 5 بريطانيين على الأقدام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، على خطى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خلال أداء مناسك العمرة.

واختار البريطانيون المسلمون السفر مشيًا في رحلة استمرت 185 ساعة، قطعوا خلالها مسافة 547 كيلومترًا.

واستقبل أهل المدينة المنورة المعتمرين، الأحد، بالمديح إذ أدت فرقة أنشودة “طلع البدر علينا”، ونثروا الورود عليهم احتفاء بهم.

ووثّق مشاركون في الاحتفال الاستقبال عبر مقطع فيديو لقي انتشارًا واستحسانًا كبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع احتفاء شديدًا بالمعتمرين بين مجموعة من أهالي المدينة المنورة.

وقال أحد المشاركين في الرحلة على الأقدام، إنهم اختاروا قطع المسافة وهم مدركون أنها ستستغرق بين 15 و19 يومًا سيرًا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته.

