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شاهد: لحظة انتزاع شاب أمريكي السلاح من شخص قتل ١١ شخصا في كاليفورنيا

صارع الشاب، المسلح السبعيني لحوالي 4 دقائق قبل أن ينجح بتخليصه من سلاحه النصف-آلي
24/1/2023

لفت شاب أنظار الشارع الأمريكي بشجاعته في انتزاع السلاح الناري من مسلح قتل 11 شخصا وأصاب 9 آخرين على الأقل بمدينة “مونتيري بارك” بولاية كاليفورنيا يوم السبت.

وأظهر تسجيل مصور من كاميرات المراقبة ونشر على وسائل الإعلام الأمريكية، الشاب براندون تساي (26 عام) الذي يعمل في قاعة للرقص بمدينة “ألهامبرا”، وهو يصارع المسلح السبعيني “هوو كان تران” لحوالي 4 دقائق قبل أن ينجح بانتزاع سلاحه النصف-آلي.

وحال انتزاع السلاح من الرجل دون وقوع مجزرة أخرى، حيث كان المسلّح قد أطلق النار في قاعة رقص أخرى في المدينة المجاورة قبل حوالي 20 دقيقة، في الوقت الذي يحتفل فيه العشرات بالسنة القمرية الجديدة، التي تمثل بداية التقويم القمري الصيني.

وقال تساي لوسائل إعلام محلية إنه فور سيطرته على السلاح، هدّد الرجل بإطلاق النار عليه إن لم يخرج من المكان، ما دفع الأخير للهروب، قبل أن يتصل تساي بالشرطة للإبلاغ عنه.

وأفادت تقارير صحفية بأن الشرطة وجدت جثة المسلّح على بعد 30 ميلا من مكان الجريمة بعد أن أطلق النار على نفسه، ونقلت عن الجهات المختصة تأكيدها بأن الجريمة كانت ذات دوافع شخصية، وليست إرهابية أو عنصرية.

وتكريمًا له على شجاعته، استضاف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسم، الشاب تساي، ووصفه بـ “البطل”.

وكتب نيوسم على حسابه في تويتر: “هكذا يبدو الأبطال. خاض براندون ما لا ينبغي لأحدٍ أن يمرّ به. منع مسلحًا في مكان عمله من قتل عدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين. ممتن للأبد لشجاعتك يا براندون”.

وكان رجل من أصول آسيوية يبلغ (72 عاما) اقتحم مساء السبت مرقص “ستار بولروم دانس ستوديو” في مونتيري بارك، فأطلق 42 رصاصة وقتل 11 رجلا وامرأة تزيد أعمارهم كلهم عن خمسين عاما.

وبعد المجزرة التي أوقعت كذلك 9 جرحى، حاول مطلق النار ارتكاب مجزرة أخرى في مرقص قريب، لكن الحارس جرده من سلاحه، فهرب قبل أن ينتحر في شاحنته الصغيرة حين طوقته الشرطة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل العديد من شجاعة الحارس وتجريده السلاح من القاتل.

المصدر : الفرنسية + خدمة سند