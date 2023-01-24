بعد عرض قصتها على الجزيرة مباشر.. تحقيق أمنية لاجئة سورية في لبنان (فيديو)

تحققت أمنية لاجئة سورية في منطقة عكار، شمالي لبنان، في الحصول على كمية كافية من الحطب للتدفئة خلال فصل الشتاء.

وأعربت اللاجئة في لقاء سابق مع الجزيرة مباشر عن أملها في الحصول على “شاحنة” من الحطب من أجل استخدامها في التدفئة خلال أيام الشتاء.

واستجاب متبرعون لنداء اللاجئة عبر الجزيرة مباشر، وقاموا بتجهيز كمية كبيرة من الحطب وتوفيرها لها.

"أتمنى يكون عندي حطب وأدفى".. لاجئة سورية في منطقة عكار بلبنان تحققت أمنيتها بعد عرض قصتها على #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SmFbQZCO1R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2023

ويعيش اللاجئون السوريون في المخيمات في ظروف صعبة تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الإنسانية، وسط البرد القارس والأمطار التي تتحول إلى أوحال وطين يحيط بخيامهم.

وبسبب عدم توفر حطب كاف للتدفئة، يقوم اللاجئون بحرق الأقمشة والبلاستيك، مما يتسبب في إصابة الأطفال بأمراض صدرية، وهو ما يدركه سكان المخيمات، لكنهم يقولون إنه لا يوجد بديل عن ذلك.

وتتراوح تقديرات عدد اللاجئين السوريين في لبنان ما بين 1.5 مليون إلى مليوني لاجئ، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة هناك نحو 830 ألف شخص.

وبدأت السلطات اللبنانية عام 2017 تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين “طوعًا” إلى بلادهم.

ووفق بيانات الأمن العام اللبناني، فقد أُعيد أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن يكون عدد العائدين أقل من ذلك بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل “قسرية”.