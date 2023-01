انفصال جبل عملاق بحجم مدينة لندن عن جرف جليدي في القطب الجنوبي (فيديو)

انفصل جبل جليدي عملاق بحجم العاصمة البريطانية لندن تقريبًا عن جرف برانت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وأظهرت الصور المساحة المنهارة من جرف برانت التي بلغت 1550 كيلومترًا مربع، بينما بلغ سمكها 150 مترًا.

ووفقًا لهيئة المسح القطبية في بريطانيا “British Antarctic Survey“، فإن الشقوق التي تكونت بشكل طبيعي خلال السنوات الماضية قد تبلورت، مما تسبب في انفصال الجبل الجليدي الجديد.

وحدث الانفصال يوم الأحد الماضي، 22 من يناير/كانون الثاني، بين الساعة السابعة والثامنة مساءً.

وقال مدير الهيئة دام جين فرانسيس، تعليقًا على الانهيار إن “علماء الجليد وفرق العمليات لدينا كانوا يتوقعون هذا الحدث”.

وقال دومينيك هودجسون، عالم الجليد في هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا، إن “حادثة انفصال الكتلة ظاهرة طبيعية، وليس لها علاقة بالتغيرات المناخية”.

A huge iceberg (1550 km²), almost the size of Greater London, has broken off the 150m thick Brunt Ice Shelf in Antarctica. It has a complex glaciological structure, and the impact of calving events is unpredictable.

Photo credit: BAS pic.twitter.com/CVIsLTzSvC

— The Insider (@InsiderEng) January 24, 2023