دراسة صادمة لعشاق القهوة توصي بتعديل طريقة تحضيرها.. ما علاقة ذلك بتغير المناخ؟

في صدمة لمحبي تحضير القهوة بالطرق التقليدية، حلل باحثون كنديون إسهام المشروب الشهير في تغير المناخ، واقترحوا على عشاقه تعديل طريقة تحضيره.

وكتب الباحثون لوتشيانو رودريغيز فيانا، وتشارلز مارتي، وجان فرانسوا باوتشر، وبيير لوك ديسوريولت في تحليل نُشر في مجلة (The Conversation) أن التلوث الناجم عن تحضير القهوة أكبر بكثير مما قد يتخيل بعض الناس، مشيرين إلى أن مكافحة تغير المناخ تتطلب نظامًا غذائيًّا ملائمًا، وأن القهوة ليست استثناءً من ذلك.

وكتب الباحثون في جامعة كيبيك الكندية أن اختيار طريقة لتحضير القهوة تنبعث منها كميات أقل من الغازات الدفيئة (المسببة للاحتباس الحراري) وتعديل أنماط الاستهلاك، أصبحا ضرورة ملحة.

People should drink less coffee to combat climate change, study says https://t.co/j7kskdv6IT pic.twitter.com/LVmduJX7lT

ووجدت الدراسة أيضًا أن استخدام كبسولات القهوة لتخمير القهوة يسهم بشكل أقل في البصمة الكربونية مقارنة بتخمير القهوة باستخدام مرشح تقليدي.

وقال الفريق “أظهر تحليلنا بوضوح أن القهوة التقليدية المفلترة لها أعلى بصمة كربونية، ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام كمية أكبر من مسحوق القهوة لإنتاج كمية القهوة المطلوبة، فضلًا عن كون هذه العملية تستهلك المزيد من الكهرباء لتسخين المياه وإبقائها دافئة”.

وقارن الباحثون التخمير باستخدام كبسولات القهوة، وتخمير القهوة بالطريقة التقليدية في آلة صنع القهوة، وتخميرها باستخدام مكبس فرنسي، واستخدام القهوة السريعة التحضير، وتوصّلوا في النهاية إلى أن القهوة السريعة الذوبان كانت الأكثر سلامة من الناحية البيئية.

Coffee’s ‘contribution to climate change' is just the ‘tip of the iceberg,’ study says https://t.co/GJERqYbbkD

— Fox News (@FoxNews) January 19, 2023